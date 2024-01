NATO prisľúbilo Ukrajine ďalšiu rozsiahlu vojenskú a hospodársku pomoc

Brusel 10. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) bude Ukrajine naďalej poskytovať rozsiahlu vojenskú, hospodársku a humanitárnu pomoc. Uviedla to po stredajšom mimoriadnom zasadnutí Rady NATO-Ukrajina, ktoré sa konalo na žiadosť Kyjeva po nedávnych masívnych raketových a dronových útokoch ruských síl na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia zverejneného na webe Aliancie.



Viaceré členské krajiny na zasadaní konanom prostredníctvom videokonferencie na úrovni veľvyslancov načrtli plány na poskytnutie ďalšej vojenskej pomoci v hodnote niekoľkých miliárd eur v roku 2024.



Generálny tajomník Jens Stoltenberg v tejto súvislosti dôrazne odsúdil nedávne raketové a dronové útoky ruských síl na ukrajinských civilistov, pri ktorých boli použité aj zbrane zo Severnej Kórey a Iránu.



"(Ruský prezident Vladimir) Putin sa už druhý rok po sebe snaží zlomiť odpor Ukrajiny masívnymi útokmi, no nedarí sa mu to. Zatiaľ čo Moskva zintenzívňuje svoje útoky na ukrajinské mestá a civilistov, spojenci v NATO posilňujú ukrajinskú protivzdušnú obranu," uviedol Stoltenberg.



Na rokovanie bol pozvaný aj zástupca Švédska.



Rada NATO–Ukrajina bola vytvorená na summite Aliancie v júli 2023 a slúži ako fórum pre spoločné konzultácie, rozhodovanie a ďalšie aktivity.