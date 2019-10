NATO rešpektuje spoločné vojenské cvičenia Srbska a Ruska

Belehrad 27. októbra (TASR) - Severoatlantická aliancia vyhlásila, že "rešpektuje" rozhodnutie Srbska uskutočniť spoločné vojenské cvičenia s Ruskom, pri ktorých sú nasadené protilietadlové raketové systémy S-400 Triumf ruskej výroby a ruský samohybný protilietadlový systém Pancir-S1.



Rusko vyhlásilo, že S-400 Triumf s dlhým doletom a Pancir-S1 s krátkym doletom sú na manévroch Slovanský štít testované ruskou a srbskou armádou s cieľom vyladiť spoločný postup pri odrazení vzdušných útokov, informovala v nedeľu spravodajská stanica Slobodná Európa s odvolaním sa na ruský rezort obrany.



Oba systémy typu zem-vzduch sú nasadené na vojenskej základni Batajnica pri srbskej metropole Belehrad. Ide o prvý prípad, čo sa dané systémy objavili na cvičeniach mimo Ruska.



Tlačová kancelária Severoatlantickej aliancie vo vyhlásení uviedla, že NATO a Srbsko "sú partnermi a rešpektujeme právo Srbska robiť suverénne rozhodnutia o cvičeniach na svojom území".



"Je to záležitosť Srbska a Ruska," uvádza sa ďalej v danom vyhlásení s tým, že táto balkánska krajina má s Alianciou "dobrý a produktívny vzťah".



Po skončení manévrov, ktoré budú trvať šesť dní, sa systém S-400 Triumf vráti do Ruska. Srbský prezident Aleksandar Vučič povedal, že jeho vláda zakúpila od Ruska systém Pancir-S1.



Srbsko si napriek svojmu proklamovanému záujmu o vstup do Európskej únie zachováva silné politické a ekonomické vzťahy s Moskvou. Belehrad sa však zaviazal, že hodlá zostať mimo NATO a odmietol podporiť západné sankcie uvalené voči Rusku v súvislosti so situáciou na Ukrajine.