NATO rokuje o vybudovaní námornej základne v Albánsku

Tirana 1. júla (TASR) - Albánsko rokuje so Severoatlantickou alianciou o vybudovaní námornej základne, ktorá by mala vzniknúť neďaleko druhého najväčšieho albánskeho mesta Durrës. Oznámil to v piatok albánsky premiér Edi Rama, ktorého citovala agentúra Reuters a z nej čerpala informácie TASR.



Námorná základňa by mala vzniknúť v prístave Porto Romano, ktorý sa buduje pri Durrëse. Po dokončení by malo ísť o najväčší prístav na jadranskom pobreží Albánska, ktorý bude rozdelený na komerčnú a vojenskú časť.



Námornú základňu v Porto Romano by malo spoločne vybudovať a spolufinancovať NATO a Albánsko. Rokovania o detailoch projektu, ktorý iniciovala albánska strana, však stále pokračujú.



"Čoskoro pôjdeme opäť do Bruselu, aby sme pokračovali v diskusiách o našom návrhu na zriadenie námornej základne NATO v novom prístave v Durrëse," povedal premiér Edi Rama na piatkovej tlačovej konferencii.



Už v máji Rama oznámil, že ponúkol Severoatlantickej aliancii možnosť využívať námornú základňu Pashaliman ležiacu na juhu Albánska, ktorá bola vybudovaná ešte za čias Sovietskeho zväzu a mala by prejsť rozsiahlou rekonštrukciou.



NATO okrem toho pracuje na rekonštrukcii leteckej základne Kuçovë v strednom Albánsku, ktorá sa po dokončení prác stane podporným letiskom pre aliančné operácie. Albánsko je členom NATO od roku 2009.