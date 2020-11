NATO rozhodne o osude misie v Afganistane vo februári

Brusel 24. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia sa rozhodne o tom, či bude pokračovať vo svojej výcvikovej misii vo vojnou zmietanom Afganistane, na schôdzke ministrov obrany NATO, ktorá sa uskutoční vo februári 2021. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rámci príhovoru predneseného počas videozasadnutia parlamentného zhromaždenia členských krajín Aliancie.



"Stojíme pred ťažkou voľbou. Buď tam (v Afganistane) zostaneme a budeme naďalej platiť cenu za tento vojenský záväzok, alebo odídeme a riskujeme stratu ziskov, ktoré sme dosiahli, zatiaľ čo mierový proces by mohol zlyhať," uviedol v pondelok Stoltenberg s odkazom na súčasnú situáciu v Afganistane.



Americká vláda minulý týždeň oznámila ďalšie zníženie počtu amerických vojakov v Afganistane zo súčasných 4500 na 2500. Stoltenberg však uviedol, že aj napriek tomuto rozhodnutiu misia NATO v Afganistane zostane zachovaná a Aliancia bude aj naďalej podporovať afganské bezpečnostné sily, ktorým pomáha pri výcviku.



Stoltenberg v tejto súvislosti varoval pred predčasným stiahnutím koaličných vojsk z tejto politicky nestabilnej krajiny s tým, že Afganistan by sa mohol opäť stať základňou pre teroristov pripravujúcich útoky v západných štátoch.



Misia NATO v pôsobí od roku 2003. V roku 2014 zodpovednosť za stabilitu v krajine prevzali afganské bezpečnostné sily a spojenci už v súčasnosti plnia len nebojové, na výcvik a poradenstvo zamerané úlohy.





Spravodajca TASR Jaromír Novak