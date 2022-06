NATO: Rusko je pre spojencov najvážnejšou bezpečnostnou hrozbou

Madrid 29. júna (TASR) - Ruská federácia predstavuje najvážnejšiu a priamu hrozbu pre bezpečnosť spojencov združených v NATO a tiež pre mier a stabilitu v euroatlantickom priestore. Uvádza sa to v stredajšom vyhlásení účastníkov summitu NATO v Madride, informuje TASR.



Severoatlantická aliancia vo vyhlásení dôrazne odsúdila ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine. Označila ju za hrubé porušenie medzinárodnej bezpečnosti a tiež medzinárodného práva.



"Krutosť Ruska viedla k obrovskému utrpeniu a masovému vysídľovaniu ľudí, čo sa neúmerne dotklo najmä žien a detí. Za túto humanitárnu katastrofu nesie Rusko plnú zodpovednosť," píše sa vo vyhlásení. Spojenci v NATO sa zaviazali, že sa budú zasadzovať za to, aby osoby zapletené do vojnových zločinov na Ukrajine niesli za svoje činy zodpovednosť.



"Rusko tiež úmyselne zhoršilo potravinovú a energetickú krízu, ktorá teraz postihuje miliardy ľudí na celom svete," vyhlásili lídri členských krajín Aliancie.



Zároveň vyzvali Rusko na okamžité ukončenie vojenskej agresie a stiahnutie sa z Ukrajiny. Bielorusko sa podľa nich musí okamžite prestať podieľať na tejto vojne.



Spojenci prisľúbili ďalšiu pomoc Ukrajine ako svojmu "blízkemu partnerovi, ktorý bráni svoju zvrchovanosť a územnú celistvosť voči ruskej agresii". Ukrajine podľa vyhlásenia poskytnú neútočné vojenské vybavenie, posilnia jej kybernetickú bezpečnosť a podporia modernizáciu jej ozbrojených síl s cieľom posilniť ich dlhodobú interoperabilitu.



"V dlhodobom horizonte pomôžeme Ukrajine v povojnovej obnove a reformách," dodali lídri NATO.