< sekcia Zahraničie
NATO: Rutte tvrdí, že EÚ sa v otázke obrany nemusí odkloniť od USA
Spojené štáty od Európy očakávajú, že prevezme väčšiu zodpovednosť a vynaloží viac prostriedkov na obranu, pripomenul Rutte v rozhovore pre DPA.
Autor TASR
Brusel 27. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyjadril presvedčenie, že Európska únia (EÚ) nemusí byť v oblasti obrany úplne nezávislá od Spojených štátov, napriek súčasnému smerovaniu vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.
Spojené štáty od Európy očakávajú, že prevezme väčšiu zodpovednosť a vynaloží viac prostriedkov na obranu, pripomenul Rutte v rozhovore pre DPA. „Som úplne presvedčený, že USA sú plne zaangažované v NATO. O tom niet pochýb. Bolo tu však jedno veľké očakávanie, a to, aby sme vynakladali viac prostriedkov (na obranu) a Európa prevzala väčšiu zodpovednosť,“ povedal Rutte. V konečnom dôsledku však išlo o to, aby sa to urobilo spoločne s USA, ozrejmil.
Generálny tajomník NATO vyjadreniami odkazoval na júnový summit NATO v holandskom Haagu, kde sa všetky členské štáty NATO dohodli na zvýšení výdavkov na obranu na päť percent hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2035.
„Myslím si, že ide stále o jedno z najväčších víťazstiev prezidenta Trumpa v oblasti zahraničnej politiky, tých päť percent je jasným záväzkom k väčšej produkcii,“ povedal Rutte.
Predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber vyzval EÚ, aby sa transformovala do „európskeho NATO“, pričom argumentoval, že na USA sa už nemožno neobmedzene spoliehať.
Rutte ocenil Weberove slová, no vyjadril odlišný názor. „Nezabúdajme, že pokiaľ ide o Európu (a) NATO, ide o viac ako len o EÚ,“ povedal šéf NATO. Rutte nespochybňuje význam EÚ, no zároveň poukazuje na to, že 23 krajín Únie v rámci NATO tvorí len približne štvrtinu celkového hospodárskeho výkonu Aliancie. „Sedemdesiatpäť percent sa nachádza stále mimo EÚ,“ dodal s odkazom na členov NATO, ako sú Spojené kráľovstvo, Nórsko, Kanada či USA.
Spojené štáty od Európy očakávajú, že prevezme väčšiu zodpovednosť a vynaloží viac prostriedkov na obranu, pripomenul Rutte v rozhovore pre DPA. „Som úplne presvedčený, že USA sú plne zaangažované v NATO. O tom niet pochýb. Bolo tu však jedno veľké očakávanie, a to, aby sme vynakladali viac prostriedkov (na obranu) a Európa prevzala väčšiu zodpovednosť,“ povedal Rutte. V konečnom dôsledku však išlo o to, aby sa to urobilo spoločne s USA, ozrejmil.
Generálny tajomník NATO vyjadreniami odkazoval na júnový summit NATO v holandskom Haagu, kde sa všetky členské štáty NATO dohodli na zvýšení výdavkov na obranu na päť percent hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2035.
„Myslím si, že ide stále o jedno z najväčších víťazstiev prezidenta Trumpa v oblasti zahraničnej politiky, tých päť percent je jasným záväzkom k väčšej produkcii,“ povedal Rutte.
Predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber vyzval EÚ, aby sa transformovala do „európskeho NATO“, pričom argumentoval, že na USA sa už nemožno neobmedzene spoliehať.
Rutte ocenil Weberove slová, no vyjadril odlišný názor. „Nezabúdajme, že pokiaľ ide o Európu (a) NATO, ide o viac ako len o EÚ,“ povedal šéf NATO. Rutte nespochybňuje význam EÚ, no zároveň poukazuje na to, že 23 krajín Únie v rámci NATO tvorí len približne štvrtinu celkového hospodárskeho výkonu Aliancie. „Sedemdesiatpäť percent sa nachádza stále mimo EÚ,“ dodal s odkazom na členov NATO, ako sú Spojené kráľovstvo, Nórsko, Kanada či USA.