NATO sa chce menej spoliehať na americké prieskumné lietadlá
Aktuálne slúžia v rámci letky AWACS lietadlá typu Boeing 707, pričom niektoré z nich majú takmer štyridsať rokov.
Autor TASR
Brusel 23. apríla (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) sa chce v budúcnosti menej spoliehať na americké lietadlá a starnúcu prieskumnú letku nahradiť kanadskými strojmi so švédskymi systémami. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z aliancie, píše TASR.
Budúca flotila lietadiel výstražného a riadiaceho systému (AWACS) bude zložená z 12 kanadských lietadiel Bombardier Global 6000 alebo 6500 vybavených prieskumným systémom a systémom včasného varovania GlobalEye od švédskej zbrojovky Saab.
Aktuálne slúžia v rámci letky AWACS lietadlá typu Boeing 707, pričom niektoré z nich majú takmer štyridsať rokov. Pôvodne chceli spojenci v novej flotile nasadiť americké lietadlá Boeing E-7A Wedgetail. Americká vláda však minulý rok rozhodla, že sa na programe nebude zúčastňovať a očakáva sa, že väčšinu nákladov teraz pokryje Nemecko. Konečné rozhodnutie o zriadení novej letky by malo padnúť na júlovom summite lídrov aliancie v Ankare.
Lietadlá AWACS slúžia ako lietajúce radarové veže. V boji dokážu nielen poskytovať informácie stíhačkám, lodiam a veliacim strediskám, ale môžu aj navádzať stíhačky na ciele. NATO ich používa od roku 1982 a zapojili sa do konfliktov na Balkáne, v Afganistane a v Iraku. Využívajú sa najmä na monitorovanie východného krídla aliancie, pričom ich domovským letiskom je letecká základňa v nemeckom Geilenkirchene.
Budúca flotila lietadiel výstražného a riadiaceho systému (AWACS) bude zložená z 12 kanadských lietadiel Bombardier Global 6000 alebo 6500 vybavených prieskumným systémom a systémom včasného varovania GlobalEye od švédskej zbrojovky Saab.
Aktuálne slúžia v rámci letky AWACS lietadlá typu Boeing 707, pričom niektoré z nich majú takmer štyridsať rokov. Pôvodne chceli spojenci v novej flotile nasadiť americké lietadlá Boeing E-7A Wedgetail. Americká vláda však minulý rok rozhodla, že sa na programe nebude zúčastňovať a očakáva sa, že väčšinu nákladov teraz pokryje Nemecko. Konečné rozhodnutie o zriadení novej letky by malo padnúť na júlovom summite lídrov aliancie v Ankare.
Lietadlá AWACS slúžia ako lietajúce radarové veže. V boji dokážu nielen poskytovať informácie stíhačkám, lodiam a veliacim strediskám, ale môžu aj navádzať stíhačky na ciele. NATO ich používa od roku 1982 a zapojili sa do konfliktov na Balkáne, v Afganistane a v Iraku. Využívajú sa najmä na monitorovanie východného krídla aliancie, pričom ich domovským letiskom je letecká základňa v nemeckom Geilenkirchene.