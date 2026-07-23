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NATO schválilo plán na rozšírenie palivovej siete v Európe
Veľvyslanci členských krajín sa v stredu tiež dohodli na zvýšení spoločného rozpočtu na financovanie Aliancie z tohtoročných 5,3 miliardy na 6,5 miliardy eur v roku 2027.
Autor TASR
Brusel 23. júla (TASR) - Veľvyslanci členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) schválili plán v hodnote 27 miliárd eur, ktorého cieľom je modernizácia a rozšírenie systému prepravy vojenského paliva v Európe. Tento plán, označovaný za najväčší a zároveň najdrahší spoločne financovaný projekt v histórii NATO, by mal byť dokončený o 25 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Investícia vo výške 27 miliárd eur prinesie modernizáciu existujúcej infraštruktúry NATO na skladovanie a distribúciu paliva. Podporí vybudovanie nových zariadení vrátane potrubí vo východnej a juhovýchodnej časti Aliancie a zabezpečí, aby sily NATO mali k dispozícii energetické zdroje potrebné na bojovú pohotovosť,“ uvádza sa vo vyhlásení NATO.
Severoatlantická rada schválila obrovský projekt v stredu na zasadnutí v Bruseli po niekoľkých mesiacoch rokovaní. Aj keď sa štáty NATO zhodli na všeobecných rámcoch dohody ešte pred júlovým summitom lídrov v Ankare, Turecko sa jej uzavretiu pokúsilo na poslednú chvíľu zabrániť v snahe dosiahnuť urýchlené financovanie svojich vlastných plánov, napísal magazín Politico.
Projekt má prepojiť existujúcu palivovú sieť NATO v západnej Európe s novšími členskými krajinami Aliancie. Rumunsko ju vo štvrtok označilo za nevyhnutnú na posilnenie bezpečnosti východného krídla NATO pred hrozbou zo strany Ruska.
Veľvyslanci členských krajín sa v stredu tiež dohodli na zvýšení spoločného rozpočtu na financovanie Aliancie z tohtoročných 5,3 miliardy na 6,5 miliardy eur v roku 2027.
„Investícia vo výške 27 miliárd eur prinesie modernizáciu existujúcej infraštruktúry NATO na skladovanie a distribúciu paliva. Podporí vybudovanie nových zariadení vrátane potrubí vo východnej a juhovýchodnej časti Aliancie a zabezpečí, aby sily NATO mali k dispozícii energetické zdroje potrebné na bojovú pohotovosť,“ uvádza sa vo vyhlásení NATO.
Severoatlantická rada schválila obrovský projekt v stredu na zasadnutí v Bruseli po niekoľkých mesiacoch rokovaní. Aj keď sa štáty NATO zhodli na všeobecných rámcoch dohody ešte pred júlovým summitom lídrov v Ankare, Turecko sa jej uzavretiu pokúsilo na poslednú chvíľu zabrániť v snahe dosiahnuť urýchlené financovanie svojich vlastných plánov, napísal magazín Politico.
Projekt má prepojiť existujúcu palivovú sieť NATO v západnej Európe s novšími členskými krajinami Aliancie. Rumunsko ju vo štvrtok označilo za nevyhnutnú na posilnenie bezpečnosti východného krídla NATO pred hrozbou zo strany Ruska.
Veľvyslanci členských krajín sa v stredu tiež dohodli na zvýšení spoločného rozpočtu na financovanie Aliancie z tohtoročných 5,3 miliardy na 6,5 miliardy eur v roku 2027.