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NATO schválilo plán na rozšírenie palivovej siete v Európe

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Generálny tajomník NATO Mark Rutte hovorí na záverečnej tlačovej konferencii v rámci stretnutia Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí vo švédskom Helsingborgu v piatok 22. mája 2026. Foto: TASR/AP

Veľvyslanci členských krajín sa v stredu tiež dohodli na zvýšení spoločného rozpočtu na financovanie Aliancie z tohtoročných 5,3 miliardy na 6,5 miliardy eur v roku 2027.

Autor TASR
Brusel 23. júla (TASR) - Veľvyslanci členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) schválili plán v hodnote 27 miliárd eur, ktorého cieľom je modernizácia a rozšírenie systému prepravy vojenského paliva v Európe. Tento plán, označovaný za najväčší a zároveň najdrahší spoločne financovaný projekt v histórii NATO, by mal byť dokončený o 25 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Investícia vo výške 27 miliárd eur prinesie modernizáciu existujúcej infraštruktúry NATO na skladovanie a distribúciu paliva. Podporí vybudovanie nových zariadení vrátane potrubí vo východnej a juhovýchodnej časti Aliancie a zabezpečí, aby sily NATO mali k dispozícii energetické zdroje potrebné na bojovú pohotovosť,“ uvádza sa vo vyhlásení NATO.

Severoatlantická rada schválila obrovský projekt v stredu na zasadnutí v Bruseli po niekoľkých mesiacoch rokovaní. Aj keď sa štáty NATO zhodli na všeobecných rámcoch dohody ešte pred júlovým summitom lídrov v Ankare, Turecko sa jej uzavretiu pokúsilo na poslednú chvíľu zabrániť v snahe dosiahnuť urýchlené financovanie svojich vlastných plánov, napísal magazín Politico.

Projekt má prepojiť existujúcu palivovú sieť NATO v západnej Európe s novšími členskými krajinami Aliancie. Rumunsko ju vo štvrtok označilo za nevyhnutnú na posilnenie bezpečnosti východného krídla NATO pred hrozbou zo strany Ruska.

Veľvyslanci členských krajín sa v stredu tiež dohodli na zvýšení spoločného rozpočtu na financovanie Aliancie z tohtoročných 5,3 miliardy na 6,5 miliardy eur v roku 2027.
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