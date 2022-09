NATO sľubuje protiopatrenia za útoky na infraštruktúru svojich členov

Kodaň 29. septembra (TASR) - NATO vo štvrtok oznámilo, že podnikne protiopatrenia za akékoľvek útoky na kritickú infraštruktúru niektorej zo svojich 30 členských krajín. Reagovalo tak na údajnú sabotáž na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Po akomkoľvek zámernom útoku voči infraštruktúre spojencov bude nasledovať spoločná a rozhodná odozva," uviedli vo vyhlásení veľvyslanci členských krajín pri NATO. Poškodenie potrubí v mori medzi Ruskom a Nemecko označili "za hlboko znepokojujúce".



Aliancia uviedla, že "všetky doposiaľ dostupné informácie" potvrdzujú, že poškodenie plynovodu je výsledkom zámerného, ľahkomyseľného a nezodpovedného sabotérskeho činu. Úniky z potrubí ohrozujú lodnú dopravu a životné prostredie.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok povedal, že zásah do potrubia Nord Stream by nebol možný bez účasti štátnych aktérov. "Vyzerá to ako teroristický útok, pravdepodobne uskutočnený na úrovni krajín," povedal.



Peskov odmietol vyjadrenia o tom, že v oblasti úniku boli spozorované ruské vojnové lode. V okolí bolo podľa jeho slov viac bojovej techniky NATO než Ruska. "Je to veľmi nebezpečná situácia, ktorá si vyžaduje rýchle vyšetrenie," dodal hovorca Kremľa.



Začiatkom tohto týždňa zaznamenali na plynovodoch úniky na troch miestach potrubí. Švédska pobrežná stráž vo štvrtok hlásila štvrtý únik. Plynovody nie sú v prevádzke, no stále sú naplnené plynom, ktorý začal unikať, píše AP. Švédsko, Dánsko, Nemecko i Rusko začali tieto incidenty vyšetrovať.