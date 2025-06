NATO: Španielsko má výnimku, na obranu nebude musieť vynakladať 5 %

Madrid 22. júna (TASR) - Španielsko sa s ostatnými členskými štátmi Severoatlantickej aliancie (NATO) dohodlo na výnimke z vynakladania päť percent svojho HDP na obranu. V nedeľu o tom informoval premiér Pedro Sánchez. Zástupcovia členských krajín predtým schválili text spoločného vyhlásenia, ktorý by mali na budúcotýždňovom summite Aliancie v holandskom Haagu schváliť lídri členských štátov. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a EFE.



„Španielsko práve uzavrelo dohodu s NATO, ktorá nám umožní dodržiavať naše záväzky voči Severoatlantickej aliancii bez toho, aby sme museli zvýšiť naše výdavky na obranu na päť percent HDP," povedal Sánchez v prejave.



Zvýšiť obranné výdavky až na päť percent HDP požadoval americký prezident Donald Trump a tento cieľ presadzoval aj generálny tajomník Aliancie Mark Rutte.



Sánchez však tento týždeň uviedol, že pre jeho krajinu by bolo zvýšenie obranných výdavkov do takej vysokej miery „nerozumné a kontraproduktívne“. Španielsko na svoju obranu vynakladá najmenej zo všetkých členských štátov NATO, iba 1,3 percenta.