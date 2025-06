NATO: Treba spolupracovať pri deeskalácii krízy na Blízkom východe

Štokholm 13. júna (TASR) - Je kľúčové, aby spojenci NATO vrátane Spojených štátov pracovali na deeskalácii situácie na Blízkom východe, uviedol v piatok generálny tajomník NATO Mark Rutte. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Izrael podnikol jednostranné kroky. Myslím si preto, že je veľmi dôležité, aby mnohí spojenci vrátane Spojených štátov pracovali na deeskalácii,“ povedal Rutte na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme. „Viem, že to už aj robia. Myslím si, že to je teraz na prvom mieste,“ dodal.



Aj Francúzsko v piatok vyzývalo na zdržanlivosť po izraelskom útoku na Irán. Zároveň zdôraznilo, že Izrael má právo brániť sa, píše Reuters. „Žiadame všetky strany, aby zachovali zdržanlivosť a vyhli sa akejkoľvek eskalácii, ktorá by ohrozila stabilitu v regióne,“ uviedol na platforme X francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.



„Opakovane sme vyslovili svoje závažné obavy týkajúce sa iránskeho jadrového programu, najmä v rezolúcii, ktorú nedávno prijala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Zároveň znovu potvrdzujeme právo Izraela brániť sa proti akémukoľvek útok," doplnil.



Turecko v piatok „dôrazne odsúdilo“ letecký útok Izraela na Irán a označilo ho za provokáciu porušujúcu medzinárodné právo. Izrael „nechce aby sa problémy riešili diplomatickou cestou“, vyhlásilo turecké ministerstvo zahraničných vecí. Vyzvalo tiež, aby sa zastavili „agresívne kroky (Izraela), ktoré by mohli viesť k ešte väčším konfliktom“, píše Reuters.



V piatok Izrael zasiahol viacero lokalít v hlavnom meste Teherán. Cieľom boli podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua jadrové aj vojenské zariadenia. Útok izraelská armáda označila za „preventívny“ a bol zameraný aj na predstaviteľov riadiacich iránsky jadrový program a jeho arzenál balistických rakiet.