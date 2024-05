NATO: Spojencov znepokojujú hybridné útoky Ruska, ktoré zasiahli aj ČR

Brusel 2. mája (TASR) - Členovia Severoatlantickej aliancie sú hlboko znepokojení nedávnymi hybridnými útokmi pripisovanými Rusku, ktoré zasiahli predovšetkým Britániu, Česko, Estónsko, Nemecko, Litvu, Lotyšsko a Poľsko. NATO to uviedlo vo štvrtkovom vyhlásení, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Tieto incidenty sú súčasťou intenzívnych aktivít Ruska v celej euro-atlantickej oblasti, a to aj na území spojencov (združených v Aliancii) vrátane aktivít vykonávaných cez prostredníkov," uviedlo NATO vo vyhlásení.



Zároveň dodalo, že ide napríklad o sabotáže, násilné činy, kybernetické a elektronické zásahy, dezinformačné kampane a iné hybridné operácie. "Spojenci NATO vyjadrujú hlboké znepokojenie nad ruskými hybridnými činmi, ktoré predstavujú hrozbu pre spojeneckú bezpečnosť," uvádza sa vo vyhlásení.



NATO zároveň uviedlo, že stojí na strane spojencov, ktorých takéto útoky zasiahli, a že spojenci proti nim podniknú individuálne aj kolektívny kroky.



Európske spravodajské služby v posledných týždňoch odhalili sériu aktivít, ktorú označili za ruskú špionáž. Českí vyšetrovatelia napríklad odhalili špionážnu sieť, ktorá stála za internetovým spravodajský portálom. To podnietilo úrady aj v iných krajinách, aby začali obdobné vyšetrovania.



Nemecké a české médiá tiež informovali o tom, že člen nemeckej krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Petr Bystroň údajne dostával peniaze od proruského spravodajského portálu. Politik tieto tvrdenia poprel.



NATO vo štvrtkovom vyhlásení takéto aktivity Ruska odsúdilo. "Konanie Ruska neodradí spojencov od toho, aby pokračovali v podpore Ukrajiny," uvádza sa vo vyhlásení.