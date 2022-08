NATO spolupracuje so zbrojárskymi firmami, chce pomôcť Kyjevu

Utöya 4. augusta (TASR) - Členovia Severoatlantickej aliancie (NATO) úzko spolupracujú so zbrojárskymi spoločnosťami, aby Ukrajina dostala viac dodávok zbraní a vojenského vybavenia a pripravila sa na dlhú vojnu s Ruskom. Vo štvrtok to pre tlačovú agentúru Reuters povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



"Poskytujeme veľa pomoci, ale musíme jej poskytovať ešte viac a byť pripravení na dlhé boje," povedal Stoltenberg v interview pre Reuters. "Preto teraz .... úzko spolupracujeme so zbrojárskym priemyslom, aby vyrábal a dodával viac rôznych typov munície, zbraní a vybavenia," spresnil.



Spojené štáty a ďalšie západné krajiny začali v posledných mesiacoch dodávať Ukrajine vyspelejšie konvenčné zbraňové systémy. Napríklad mobilný raketový systém HIMARS má dlhší dolet a je presnejší.



Stoltenberg pri inej príležitosti, v prejave na nórskom ostrove Utöya pred aktivistami miestnej Strany práce, vo štvrtok povedal, že invázia na Ukrajine je pre Európu najnebezpečnejším obdobím od druhej svetovej vojny a Rusko nesmie vyhrať. Obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z "bezohľadnej a nebezpečnej" rétoriky o možnom použití jadrových zbraní.



Stoltenberg zopakoval svoj názor, že vojna sa zrejme skončí až po rokovaniach. "Vieme, že vojny sa končia za rokovacím stolom. Tiež vieme, že výsledok týchto rokovaní bude úplne závisieť od pozície sily na bojovom poli," povedal pre Reuters.



"Mojou úlohou nie je hovoriť Ukrajine, aké presne by mali byť podmienky. Úlohou mňa a NATO je podporovať Ukrajincov, aby mali silnejšie ruky a aby sme tým maximalizovali pravdepodobnosť prijateľného riešenia," zopakoval šéf NATO svoje vyjadrenia z júna.