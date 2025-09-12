Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NATO spúšťa iniciatívu na podporu obranyschopnosti východného krídla

Generálny tajomník NATO Mark Rutte (vpravo) a najvyšší veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) generál Alexus G. Grynkewich po vystúpení pred médiami v sídle NATO v Bruseli v piatok 12. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Iniciatíva zmobilizuje zdroje od viacerých členov NATO a podľa Grynkewicha ju Aliancia spúšťa od piatka na vopred nešpecifikované časové obdobie.

Brusel 12. septembra (TASR) - Severoatlantická aliancia v reakcii na stredajšie narušenie poľského vzdušného priestoru dronmi spúšťa novú iniciatívu s názvom Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na zlepšenie obranyschopnosti krajín východného krídla NATO. V piatok to oznámil generálny tajomník aliancie Mark Rutte, píše TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters a tlačovej správy NATO.

Nová misia ešte viac posilní našu pozíciu na východnom krídle. Naše posudzovanie stredajších incidentov stále prebieha a bez ohľadu na to, či boli kroky Ruska úmyselné alebo nie, Rusko narušilo vzdušný priestor NATO. Či už účelovo alebo nie, je to nebezpečné a neprijateľné,“ vyhlásil Rutte po boku veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe generála Alexusa Grynkewicha.

Iniciatíva zmobilizuje zdroje od viacerých členov NATO a podľa Grynkewicha ju Aliancia spúšťa od piatka na vopred nešpecifikované časové obdobie. Na obranu východného krídla NATO poskytne Dánsko dve stíhačky F-16s a protivzdušnú fregatu, Francúzsko tri stíhačky Rafale a Nemecko štyri stíhačky Eurofighter. Záujem poskytnúť iniciatíve svoje lietadlá prejavili aj Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny Aliancie.

Rutte vyhlásil, že stredajší incident bol „najkoncentrovanejším porušením vzdušného priestoru NATO“, no nešlo o ojedinelý prípad. Podobné narušenia sa podľa neho v minulosti vyskytli už aj v Rumunsku, Estónsku, Lotyšsku či Litve.

Poľsko potvrdilo zostrelenie ruských dronov v noci na stredu. Nad územie členského štátu Európskej únie i NATO vletelo najmenej 19 bezpilotných lietadiel, z ktorých tri alebo štyri boli zostrelené. Poľsko incident označilo za akt agresie a aktivovalo článok štyri Severoatlantickej zmluvy.
