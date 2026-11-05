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NATO spustila platformu na nákup protidronovej obrany členskými štátmi
Vedúci oddelenia NATO pre inovácie a zavádzanie technológií Claudio Palestini uviedol, že Aliancia ponúka "veľmi jednoduchý systém" podobný internetovému obchodu.
Autor TASR
Brusel 5. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia vo štvrtok oznámila, že spustila novú platformu pre 32 členských štátov NATO na rýchlejšie získanie osvedčenej techniky na ochranu proti dronom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Vedúci oddelenia NATO pre inovácie a zavádzanie technológií Claudio Palestini uviedol, že Aliancia ponúka "veľmi jednoduchý systém" podobný internetovému obchodu.
NATO podľa svojich predstaviteľov vybralo po verejnej súťaži a niekoľkomesačnom hodnotiacom období techniku, ktorú považuje z hľadiska pomeru ceny a kvality za najvýkonnejšiu a najlepšiu. Produkty od firiem z Británie, Francúzska, Nemecka a Spojených štátov sú pre krajiny NATO k dispozícii na nákup alebo dlhodobý prenájom.
Tieto zariadenia, ktorých cena sa pohybuje do výšky 28 miliónov dolárov, sú zamerané na ochranu hraníc a strategických objektov. Zahŕňajú celý rad rôznych technológií vrátane elektronického rušenia a stíhacích dronov.
Pobaltské krajiny, Rumunsko a Poľsko zaznamenali sériu narušení svojich vzdušných priestorov dronmi počas vojny Ruska proti Ukrajine. Aliancia dosiaľ používa stíhačky s drahými raketami na zostreľovanie oveľa lacnejších dronov, čo nie je podľa predstaviteľov NATO z dlhodobého hľadiska ekonomicky udržateľné.
Vedúci oddelenia NATO pre inovácie a zavádzanie technológií Claudio Palestini uviedol, že Aliancia ponúka "veľmi jednoduchý systém" podobný internetovému obchodu.
NATO podľa svojich predstaviteľov vybralo po verejnej súťaži a niekoľkomesačnom hodnotiacom období techniku, ktorú považuje z hľadiska pomeru ceny a kvality za najvýkonnejšiu a najlepšiu. Produkty od firiem z Británie, Francúzska, Nemecka a Spojených štátov sú pre krajiny NATO k dispozícii na nákup alebo dlhodobý prenájom.
Tieto zariadenia, ktorých cena sa pohybuje do výšky 28 miliónov dolárov, sú zamerané na ochranu hraníc a strategických objektov. Zahŕňajú celý rad rôznych technológií vrátane elektronického rušenia a stíhacích dronov.
Pobaltské krajiny, Rumunsko a Poľsko zaznamenali sériu narušení svojich vzdušných priestorov dronmi počas vojny Ruska proti Ukrajine. Aliancia dosiaľ používa stíhačky s drahými raketami na zostreľovanie oveľa lacnejších dronov, čo nie je podľa predstaviteľov NATO z dlhodobého hľadiska ekonomicky udržateľné.