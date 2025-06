NATO spustilo manévre v Baltskom mori

Berlín 5. júna (TASR) - Sily NATO začali dvojtýždňové cvičenia v Baltskom mori. Prvé lode odplávali z nemeckej základne Rostock-Warnemünd na severovýchode krajiny vo štvrtok. Medzi plavidlami bola aj nemecká korveta Magdeburg a francúzska mínolovka Vulcain. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Na každoročnom cvičení pod vedením Spojených štátov s názvom BALTOPS sa podieľa približne 50 plavidiel, vyše 25 lietadiel a zhruba 9000 vojakov zo 17 krajín. Manévre sa skončia 20. júna.



Baltské more sa považuje za strategicky významné, najmä pre prebiehajúcu vojnu Moskvy proti Kyjevu. Rusko je zároveň jedinou z deviatich krajín na pobreží Baltského mora, ktorá nie je členom NATO. Moskva už kritizovala cvičenia a označila ich za provokáciu. Ruská flotila v uplynulých dňoch tiež uskutočnila manévre v Baltskom mori.



Nemecko vo štvrtok nasadilo dve stíhačky Eurofighter v reakcii na prítomnosť ruského prieskumného lietadla v oblasti. Došlo k tomu pri začatí námorných cvičení. Išlo tak už o šiesty rýchly zásah vzdušných síl v tomto roku v súvislosti so zvýšeným napätím v regióne. Zhoršenie situácie podnietili nedávne ruské pokusy o špionáž či podozrenie zo sabotáže, pripomína DPA.



Manévre BALTOPS sa konajú už viac ako 50 rokov, no v roku 2025 po prvýkrát štartujú z nemeckého Rostocku - sídla velenia nemeckého vojenského námorníctva. Cvičenie ponúka jedinečnú príležitosť posilniť spoluprácu v Aliancii a zároveň demonštrovať odstrašovanie, uviedlo NATO.