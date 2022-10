NATO spustilo vojenské cvičenie zamerané na jadrové odstrašovanie

Brusel 17. októbra (TASR) - Severoatlantická aliancia v pondelok spustila každoročné vojenské cvičenie v západnej Európe zamerané na jadrové odstrašovanie známe ako Steadfast Noon. Manévre sa konajú v období rastúceho napätie v súvislosti so skrytými vyhrážkami ruského prezidenta Vladimira Putina o použití jadrových zbraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



NATO zdôraznilo, že "rutinná výcviková aktivita" bola naplánovaná ešte pred ruským útokom na Ukrajinu vo februári a nesúvisí so súčasnou situáciou.



Manévre 30-člennej Aliancie potrvajú do 30. októbra a zúčastnia sa na nich aj americké bombardéry Boeing B-52. Do cvičných letov nad Belgickom, Britániou a Severným morom sa celkovo zapojí asi 60 lietadiel a 14 krajín, uvádza NATO na svojej oficiálnej webovej stránke.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg odmietal výzvu na zrušenie cvičení Steadfast Noon po vystupňovaní jadrovej rétoriky prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s neúspechmi ruskej armády na Ukrajine. "Vyslalo by to veľmi silný signál, ak by sme teraz zrazu zrušili rutinné dlho plánované cvičenia pre vojnu na Ukrajine," povedal Stoltenberg minulý týždeň.



"Musíme pochopiť, že pevné a predvídateľné správanie NATO a naša vojenská sila sú najlepšími spôsobmi na zabránenie eskalácie," uviedol šéf aliancie. NATO napriek eskalujúcej rétorike Moslvy nepozoruje žiadnu zmenu v jej jadrovom postoji.



Podľa spoločného jadrového programu NATO môžu americké jadrové zbrane v Európe použiť v núdzi aj lietadlá partnerských štátov ak by došlo k bojom s nepriateľskými silami.



Americké jadrové zbrane sú podľa neoficiálnych informácií uskladnené v Belgicku, Turecku, Holandsku a Nemecku.