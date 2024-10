NATO stanoví jednotné normy pre vojenské vybavenie členských štátov

Brusel 19. októbra (TASR) - NATO sa v piatok zaviazalo vypracovať spoločné normy pre vojenské vybavenie s cieľom posilniť kompatibilitu medzi členskými štátmi. Ako prvé vytvorí normy pre muníciu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Armády 32 členských krajín NATO by tak mohli lepšie spolupracovať vďaka spoločným pravidlám pre postupy a vybavenie, vrátane delostrelectva, munície a lietadiel.



"Normy sú rozhodujúce pre našu schopnosť spoločne bojovať. Prísnejšie normy pomôžu znížiť náklady na obranu," uviedol generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte po stretnutí ministrov obrany členských štátov NATO v Bruseli.



Problém, ktorý trápi Alianciu už desaťročia, sa výraznejšie prejavil počas vojny na Ukrajine. Ako povedal vlani ukrajinský diplomat, náboj z Holandska sa nezmestil do kanóna z Nemecka.



NATO má približne 2000 noriem a takmer 200 pracovných skupín v tejto oblasti. Normy upravujúce postupy sa implementujú ľahšie, problém nastáva pri normách zameraných na vojenské vybavenie. Do vývoja nového zariadenia majú byť zapojení aj samotní výrobcovia.