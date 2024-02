Zdroje z NATO: Dvojpercentné výdavky splní asi 20 členských krajín

Brusel 13. februára (TASR) - Asi 20 členských štátov Severoatlantickej aliancie dosiahne v roku 2024 stanovený cieľ a na obranu poskytne dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedla to v utorok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z prostredia NATO, informuje bruselský spravodajca TASR.



Odhady o tohoročných výdavkoch na obranu by mal v stredu v Bruseli oznámiť generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Vo štvrtok (15.02) budú po prvýkrát zasadať ministri obrany členských krajín Aliancie.



V roku 2006 sa ministri obrany NATO zaviazali dosiahnuť cieľ vynakladať na obranu dve percentá rozpočtových výdavkov. Tento záväzok obnovili lídri spojeneckých krajín na summite vo Walese v septembri 2014 a ako záväzný pre splnenie tohto kritéria stanovili rok 2024. Podľa odhadov NATO vlani sa nad úroveň dvoch percent výdavkov dostalo len 11 členských krajín. Záväzok dvoch percent HDP ročne na obranu potvrdil aj summit NATO vo Vilniuse vlani v júli.



AFP sa o rozpočtové výdavky 31 členov NATO zaujímala v súvislosti so slovami amerického exprezidenta Donalda Trumpa z minulého týždňa. Podľa neho by "zlých platcov" (členov, ktorí na svoju obranu neodvádzajú dve percentá štátneho rozpočtu) nechal k dispozícii Rusku, aby s nimi robilo, "čo sa mu zachce".



Stoltenberg vyhlásil, že takéto vyhlásenia "podkopávajú bezpečnosť každého, vrátane bezpečnosti USA". Trump kritiku odmieta a tvrdí, že počas svojho mandátu (2017-2021) to bolo naopak a urobil Alianciu "silnou".



NATO je financované z priamych príspevkov do kolektívnych rozpočtov a programov, ktoré tvoria iba 0,3 percenta celkových výdavkov spojencov na obranu (približne 3,3 miliardy eur v roku 2023). Tieto prostriedky umožňujú NATO poskytovať spôsobilosti a riadiť celú organizáciu a jej vojenské veliteľstvá.



Národné (nepriame) príspevky sú najväčšou zložkou financovania NATO a ich výška záleží na obrannom rozpočte jednotlivých členských krajín. Tvoria ich ozbrojené sily a spôsobilosti každej krajiny, ktoré sa môžu v rámci NATO použiť na odstrašovanie, obranné aktivity a spoločné vojenské operácie.



