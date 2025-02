NATO testuje nový model nasadenia jednotiek, tentoraz bez účasti USA

Atény 13. februára (TASR) - Bez účasti armády Spojených štátov sa v Bulharsku, Rumunsku a Grécku začalo šesťtýždňové vojenské cvičenie Steadfast Dart 2025, informovala vo štvrtok agentúra AP, píše TASR.



Týmto cvičením NATO testuje svoju schopnosť rýchleho nasadenia vo východnej Európe, pričom sa zameriava na scenáre rýchleho nasadenia a viacúlohové operácie vo vzduchu, na zemi, na mori a v špeciálnych jednotkách.



Zúčastňuje sa na ňom približne 10.000 vojakov z deviatich krajín: Bulharska, Francúzska, Talianska, Rumunska, Slovinska, Španielska, Spojeného kráľovstva, ako aj regionálnych rivalov Grécka a Turecka, čím toto cvičenie predstavuje najväčšiu operáciu NATO plánovanú na tento rok.



Do nácvikov bude zapojených 17 plavidiel, viac ako 20 lietadiel a vyše 1500 vojenských vozidiel. Všetkým pozemným silám počas cvičenia velí Británia, ktorá na cvičenie vyslala 2600 vojakov a 730 kusov techniky.



Prvé plnohodnotné operačné nasadenie nových spojeneckých síl NATO sa odohralo vo štvrtok v podobe obojživelného útoku neďaleko mesta Volos v strednej časti Grécka. Zapojili sa doň vojaci a technika gréckej a španielskej námornej pechoty.



AP doplnila, že spomenuté nové jednotky vznikli v júli minulého roka a predstavujú najnovší strategický vývoj NATO, navrhnutý na nasadenie vo veľkom meradle do desiatich dní a kombinujúci konvenčné sily s kybernetickými a vesmírnymi technológiami.



Začiatkom tohto týždňa sa v blízkosti výcvikovej oblasti v strednom Grécku za účasti malého počtu účastníkov konali protesty proti zapojeniu gréckych vojakov do vojenských operácií v zámorí.



Západní vojenskí predstavitelia – v očakávaní pretrvávajúceho napätia s Ruskom a jeho prezidentom Vladimirom Putinom, možno aj mimo ukrajinského konfliktu – argumentujú, že nové schopnosti NATO sú čoraz dôležitejšie na posilnenie jeho východného krídla.



AP vo svojej správe konštatuje, že tieto manévre bez účasti USA sa konajú v situácii, keď nová administratíva vo Washingtone mení svoj prístup k európskej obrane a vojne na Ukrajine. Potvrdilo to aj vyjadrenie ministra obrany USA Petea Hegsetha, ktorý v stredu po stretnutí s kolegami z NATO v Bruseli zopakoval, že európske štáty by mali dramaticky zvýšiť svoje výdavky na obranu a prevziať "prevažnú časť" financovania pomoci pre Ukrajinu.