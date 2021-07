NATO ukončilo po desaťročiach vojenskú misiu v Afganistane

Brusel/Kábul 16. júla (TASR) - Severoatlantická aliancia po takmer dvoch desaťročiach ukončila svoju vojenskú misiu v Afganistane. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na viaceré diplomatické a vojenské zdroje v Bruseli. NATO zatiaľ stiahnutie z Afganistanu oficiálne neoznámilo.



Oficiálnemu ukončeniu misie údajne bránia administratívne dôvody a tiež pokračujúca prítomnosť amerických vojakov. Tí by sa mali podľa rozhodnutia prezidenta Joea Bidena stiahnuť do konca augusta.



Americké či turecké jednotky, ktoré sa v Afganistane naďalej nachádzajú, sú v súčasnosti plne pod velením svojich krajín. Ako pripomenula DPA, Spojené štáty mali v Afganistane po celý čas aj jednotky, ktoré neboli súčasťou operácie NATO. To im umožňovalo vykonávať vojenskú podporu afganskej armáde aj mimo mandátu Aliancie.