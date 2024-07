NATO: Nejde o úmyselný útok Ruska, potvrdili to úlomky dronov

Brusel 25. júla (TASR) — Nič nenasvedčuje tomu, že Rusko úmyselne zaútočilo na územie členskej krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO). Uviedol to vo štvrtok hovorca NATO v reakcii na nález trosiek ruských bezpilotných lietadiel na území Rumunska v blízkosti jeho hraníc s Ukrajinou. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



"Hoci NATO nemá informácie, ktoré by naznačovali úmyselný útok Ruska na územie spojeneckej krajiny, takéto činy sú nezodpovedné a potenciálne nebezpečné," konštatoval hovorca.



Dodal, že NATO v posledných dňoch zvýšilo svoju prítomnosť v čiernomorskom regióne vrátane posilnenia leteckých hliadok.



Trosky podľa rumunského ministerstva obrany pochádzali z iránskeho dronu typu Šáhid, ktorými Rusko zaútočilo v noci na stredu na Ukrajinu. Našli sa pri dedine Plauru ležiacej na brehu Dunaja v riedko osídlenej oblasti priamo oproti ukrajinskému prístavnému mestu Izmajil. Minulý rok tam po útokoch na ukrajinské prístavy niekoľkokrát dopadli úlomky z ruských dronov.



Rumunské ministerstvo obrany oznámilo, že preveruje, či na rumunské územie v rovnakom regióne nespadli ďalšie objekty po ruských útokoch z noci na štvrtok.



Počas oboch nocí vzlietli do vzduchu spojenecké stíhačky. V stredu večer to boli stíhačky F-16 rumunských vzdušných síl zo základne Borcea v južnom Rumunsku a vo štvrtok večer fínske lietadlá F-18 zo základne Mihail Kogalniceanu pri Čiernom mori, informovalo ministerstvo obrany.