V Stredozemnom mori sa uskutoční veľké vojenské cvičenie

Washington 22. januára (TASR) – Spojené štáty a Severoatlantická aliancia (NATO) uskutočnia od pondelka do 4. februára veľké vojenské cvičenie v Stredozemnom mori s kódovým označením Neptune Strike 22. Informoval o tom v piatok hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby, uviedli agentúry AP a AFP.



Na námorných manévroch sa podľa Kirbyho zúčastní aj americká lietadlová loď USS Harry Truman so sprievodnými plavidlami, ktorá sa v Stredozemnom mori nachádza od polovice decembra. Loď mala byť pôvodne presunutá na iné miesto, no americký minister obrany Lloyd Austin sa rozhodol nechať ju zatiaľ v Stredozemnom mori, aby "upokojil" európskych spojencov znepokojených presunmi ruských vojsk k hraniciam Ukrajiny.



Kirby však zdôraznil, že manévre nemajú nič spoločné s aktuálnymi obavami z ruskej invázie na Ukrajinu: "Cvičenie nie je navrhnuté pre typ scenárov, ktoré by sa mohli odohrať v súvislosti s Ukrajinou". Hoci manévre Neptune Strike 22 boli podľa neho dlho plánované, nenachádzajú sa na zozname vojenských cvičení plánovaných na rok 2022, ktorý NATO zverejnilo 14. decembra.



Aj Rusko minulý týždeň ohlásilo rozsiahle námorné manévre v Atlantiku, Arktíde, Tichomorí a Stredozemnom mori, na ktorých sa má v januári a februári zúčastniť viac ako 140 lodí a 10.000 vojakov. Ďalšie manévre s účasťou ruských vojakov sa uskutočnia vo februári na území Bieloruska.