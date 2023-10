NATO v Európe spustilo cvičenia zamerané na jadrové odstrašovanie

Brusel 16. októbra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) začala v pondelok svoje každoročné vojenské cvičenia zamerané na jadrové odstrašovanie, oznámil hovorca NATO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Cvičenie známe ako Steadfast Noon bude trvať do budúceho štvrtka, zapojených je 13 členov NATO. Manévre sa uskutočnia nad Talianskom, Chorvátskom a Stredozemným morom. Zúčastní sa približne 60 lietadiel vrátane moderných stíhačiek, prieskumného lietadla, cisternového lietadla a bombardérov s dlhým doletom B-52. NATO nezverejnilo podrobnosti o cvičení ani o jeho scenári.



Generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg minulý týždeň vyhlásil, že "ruská vojna na Ukrajine je pripomienkou dôležitej úlohy, ktorú jadrové zbrane NATO zohrávajú pri odradzovaní agresie". Dodal, že cvičenie pomôže zabezpečiť dôveryhodnosť, účinnosť a bezpečnosť jadrového odstrašenia NATO.



Podľa odborníkov sa nacvičuje, ako bezpečne prepraviť jadrové zbrane USA v Európe z podzemných skladov do lietadiel, a ako ich zavesiť na stíhačky. Cvičné lety sa uskutočňujú bez bômb.



Program tzv. "jadrového zdieľania" NATO umožňuje umiestnenie amerických jadrových zbraní v Európe a ich zhodenie z lietadla partnerského štátu v prípade núdze. Hoci to nie je oficiálne potvrdené, jadrové zbrane USA sú pravdepodobne uskladnené na severe Talianska, v Turecku, Belgicku, Holandsku a v Nemecku.