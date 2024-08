NATO varuje Kosovo pred otvorením mosta v Kosovskej Mitrovici

Priština 6. augusta (TASR) - Jednotky NATO v Kosove v utorok varovali tamojšie vládne orgány pred pokusmi o znovuotvorenie mosta v meste Kosovská Mitrovica na severe krajiny, ktorý v nepokojnej oblasti oddeľuje Srbov a etnických Albáncov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Mierová misia NATO v Kosove (KFOR) hliadkuje v okolí mosta cez rieku Ibar, ktorý je už roky uzavretý pre automobilovú dopravu. Most, ktorý rozdeľuje tieto dve komunity, bol dejiskom častých stretov po vojne medzi srbskými silami a etnickou albánskou väčšinou v Kosove v roku 1999. Vojna si vyžiadala 13.000 mŕtvych a skončila sa po bombardovaní NATO pod vedením Spojených štátov.



KFOR uviedla, že v prípade, ak budú kosovské orgány pokračovať v potenciálnych plánoch na otvorenie mosta, "nebude váhať" zasiahnuť.



"Jednotky KFOR sú na moste stále prítomné a pokračujú v pravidelných hliadkach v okolitých oblastiach s cieľom zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť v prospech všetkých miestnych komunít," uviedla vo vyhlásení KFOR.



"Nebudeme váhať pri riešení akéhokoľvek vývoja, ktorý by mohol ovplyvniť bezpečnostné prostredie a regionálnu stabilitu, pričom budeme plne rešpektovať náš mandát OSN," dodala.



Členovia kosovského vládneho kabinetu s prevahou etnických Albáncov nedávno navštívili most a dohliadali na "bezprostrednú technickú inšpekciu" oblasti, píše AFP. Kosovskí vládni predstavitelia čoraz častejšie vyzývajú na otvorenie mosta. Premiér Albin Kurti počas minulotýždňového stretnutia s veľvyslancami západných krajín uviedol, že most musí byť otvorený.



Kosovské policajné zložky v pondelok vykonali razie na najmenej deviatich pobočkách srbskej pošty pri severnej hranici so Srbskom. Belehrad toto konanie označil za nezákonné.



Napätie medzi Srbskom a Kosovom pretrváva už niekoľko mesiacov po zavedení pravidla, na základe ktorého sa euro stalo jedinou zákonnou menou v Kosove a srbský dinár bol v podstate zakázaný. Tento krok vyvolal pobúrenie v Belehrade, ktorý naďalej financuje paralelný systém zdravotníctva, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia pre srbskú menšinu v Kosove.



Kosovo, v ktorom žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov, z ktorých je väčšina lojálnych Belehradu a odmieta rozhodnutia Prištiny.