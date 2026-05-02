NATO verí svojej obranyschopnosti vďaka posilneniu európskeho piliera
Stiahnutie 5000 amerických vojakov z Nemecka oznámilo americké ministerstvo obrany v piatok.
Brusel 2. mája (TASR) - Severoatlantická aliancia spolupracuje so Spojenými štátmi na vyjasnení rozhodnutia Washingtonu, ktorý chce o 5000 znížiť počet amerických vojakov v Nemecku. S odvolaním sa na hovorkyňu NATO Allison Hartovú o tom v sobotu informovala agentúra AFP.
Rozhodnutie o stiahnutí 5000 amerických vojakov z Nemecka oznámili Spojené štáty pár dní po slovnej výmene medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorý v pondelok uviedol, že Irán „ponižuje“ Washington v rokovaniach o ukončení konfliktu na Blízkom východe.
„Spolupracujeme so Spojenými štátmi na objasnení detailov ich rozhodnutia o rozmiestnení síl v Nemecku,“ uviedla hovorkyňa NATO Hartová v príspevku na sociálnej sieti X.
Doplnila, že táto úprava početnosti amerického kontingentu „zdôrazňuje potrebu, aby Európa pokračovala vo zvyšovaní investícií do obrany a prevzala väčší podiel zodpovednosti za spoločnú bezpečnosť.“ Hovorkyňa pripomenula, že členské štáty dosahujú pokrok v plnení záväzku investovať päť percent HDP na obranu.
Zároveň zdôraznila, že vedenie NATO naďalej verí v schopnosť aliancie zabezpečiť odstrašenie a obranu, pričom poukázala na prebiehajúce posilňovanie európskeho piliera NATO.
Stiahnutie 5000 amerických vojakov z Nemecka oznámilo americké ministerstvo obrany v piatok. „Očakávame, že stiahnutie bude dokončené v priebehu nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacov,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Pentagónu Sean Parnell.
„Toto rozhodnutie nasleduje po dôkladnom preskúmaní rozmiestnenia síl v Európe zo strany ministerstva a je prijaté s ohľadom na operačné požiadavky a situáciu v regióne,“ dodal.
AFP konštatovala, že prezident USA Donald Trump počas svojho predchádzajúceho, ale i súčasného funkčného obdobia hrozil znížením počtov amerických vojakov v Nemecku a ďalších európskych krajinách, pričom tvrdil, že chce, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu namiesto toho, aby sa spoliehala na USA.
