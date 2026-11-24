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NATO vyšle do Poľska lietadlo včasného varovania AWACS
Nové poľské návrhy na posilnenie protivzdušnej obrany budúci týždeň posúdia ministri zahraničných vecí členských krajín NATO.
Autor TASR
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Brusel 23. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia pošle do Poľska radarové lietadlo včasného varovania AWACS, oznámil v pondelok v Bruseli námestník poľského ministra obrany Pawel Zalewski. Ide o reakciu na incident, keď sa v piatok 20. novembra na juhovýchode Poľska zrútili tri ruské strely s plochou dráhou letu, informovala stanica Deutsche Welle.
Poľská prokuratúra spresnila, že šlo o tri ruské strely typu Ch-101. Varšava túto udalosť označila za provokáciu zo strany Ruska. Došlo k nej totiž v čase, keď sa v Poľsku konalo vojenské cvičenie krajín koalície ochotných, ktoré podporujú Ukrajinu.
Incident zároveň vyvolal obavy, že vojna rozpútaná Ruskom proti Ukrajine by sa mohla rozšíriť aj na územie Poľska, členského štátu NATO. „Poľsku bude k dispozícii lietadlo včasného varovania AWACS,“ povedal Zalewski novinárom. Dodal, že tento systém umožní lepší prehľad o situácii a účinnejšiu reakciu na podobné hrozby.
Nové poľské návrhy na posilnenie protivzdušnej obrany budúci týždeň posúdia ministri zahraničných vecí členských krajín NATO. Generálny tajomník Aliancie Mark Rutte ubezpečil, že NATO bude brániť „každý centimeter poľského územia“.
Lietadlá systému AWACS sú vybavené radarovou kupolou s priemerom deväť metrov, ktorá umožňuje monitorovať vzdušný a námorný priestor na veľké vzdialenosti. Slúžia aj ako lietajúce veliteľské strediská na koordináciu vojenských operácií. NATO ich využíva od roku 1982 a v súčasnosti má 14 takýchto lietadiel.
Poľská prokuratúra spresnila, že šlo o tri ruské strely typu Ch-101. Varšava túto udalosť označila za provokáciu zo strany Ruska. Došlo k nej totiž v čase, keď sa v Poľsku konalo vojenské cvičenie krajín koalície ochotných, ktoré podporujú Ukrajinu.
Incident zároveň vyvolal obavy, že vojna rozpútaná Ruskom proti Ukrajine by sa mohla rozšíriť aj na územie Poľska, členského štátu NATO. „Poľsku bude k dispozícii lietadlo včasného varovania AWACS,“ povedal Zalewski novinárom. Dodal, že tento systém umožní lepší prehľad o situácii a účinnejšiu reakciu na podobné hrozby.
Nové poľské návrhy na posilnenie protivzdušnej obrany budúci týždeň posúdia ministri zahraničných vecí členských krajín NATO. Generálny tajomník Aliancie Mark Rutte ubezpečil, že NATO bude brániť „každý centimeter poľského územia“.
Lietadlá systému AWACS sú vybavené radarovou kupolou s priemerom deväť metrov, ktorá umožňuje monitorovať vzdušný a námorný priestor na veľké vzdialenosti. Slúžia aj ako lietajúce veliteľské strediská na koordináciu vojenských operácií. NATO ich využíva od roku 1982 a v súčasnosti má 14 takýchto lietadiel.