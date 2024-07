NATO vyšle na Ukrajinu svojho stáleho vyslanca

Brusel 3. júla (TASR) - Členské štáty NATO sa rozhodli vyslať do Kyjeva svojho osobitného vyslanca, ktorý bude mať za úlohu koordinovať politickú a praktickú podporu Severoatlantickej aliancie v čase, keď sa Ukrajina naďalej bráni proti totálnej invázii ruskej armády. Pre agentúru DPA túto správu potvrdil hovorca NATO.



Toto oznámenie sa objavilo krátko pred summitom NATO vo Washingtone, ktorý sa uskutoční 9. až 11. júla. Očakáva sa, že lídri členských štátov na ňom formálne prijmú plán na koordináciu vojenskej pomoci Ukrajine v rámci formálnej misie s názvom Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu (NSATU).



Nateraz nie je jasné, kto bude pridelený na nový post v Kyjeve. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené po oficiálnom výberovom konaní, povedal hovorca a potvrdil plány, o ktorých informoval denník aj Wall Street Journal.



NATO má oficiálne zastúpenie v Kyjeve už takmer desať rokov, vrátane styčnej kancelárie a informačného a dokumentačného centra, ktoré existuje od konca 90. rokov 20. storočia. Tento úrad udržiava aj kontakty s ukrajinskými ministerstvami a zameriava sa na podporu politického a praktického dialógu a spolupráce.



Misia NSATU predstavuje vôbec prvé poskytnutie tohto typu pomoci Kyjevu v rámci oficiálnych štruktúr NATO. Doteraz členské krajiny Aliancie koordinovali svoju pomoc prostredníctvom neformálnej Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny vedenej Spojenými štátmi.



Európski členovia Aliancie sa však obávajú, že v prípade návratu Donalda Trumpa do funkcie amerického prezidenta by angažovanosť zo strany USA pri podpore obranyschopnosti Ukrajiny mohla poklesnúť.



NSATU bude mať ústredie vo Wiesbadene v Nemecku, dodala DPA.