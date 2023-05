NATO vyzvalo Kosovo na deeskaláciu napätia so Srbskom

Brusel 28. mája (TASR) - NATO v sobotu vyzvalo Kosovo, aby zmiernilo napätie so Srbskom. Urobilo tak deň po tom, ako srbské ozbrojené sily zaujali stav plnej bojovej pohotovosti a presunuli sa bližšie k hraniciam s Kosovom v reakcii na zrážky medzi demonštrantami a políciou v kosovských obciach. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Naliehavo žiadame orgány v Kosove, aby okamžite deeskalovali (napätie), a vyzývame všetky strany, aby situáciu vyriešili prostredníctvom dialógu," uviedla v príspevku na Twitteri hovorkyňa NATO Oana Lungescuová.



Hovorkyňa zároveň dodala, že vojenská mierová misia Severoatlantickej aliancie v Kosove (KFOR), ktorá pozostáva z približne 3,800 vojakov, bude situáciu pozorne sledovať.



K zrážkam v Kosove prišlo v piatok po tom, čo tamojšia vláda nasadila políciu na dosadenie novozvolených albánskych starostov do úradov v etnicky srbských oblastiach na severe krajiny. Davy demonštrantov sa dosadeniam snažili zabrániť. Kosovský premiér Albin Kurti postup polície pri sprevádzaní týchto starostov na úrady obhajoval.



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, ale Belehrad ho stále pokladá za svoju provinciu. V Kosove žije približne 120.000 Srbov, mnohí z nich v štyroch severných okresoch, ktoré majú spoločnú hranicu so Srbskom. Etnickí Albánci tvoria viac ako 90 percent obyvateľstva Kosova, Srbi tvoria väčšinu len v severnej oblasti krajiny.