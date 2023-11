NATO vyzýva členov na splnenie logistických povinností

Brusel 23. novembra (TASR) – NATO varovalo svojich členov, že presuny jednotiek po Európe brzdí prílišná byrokracia a v prípade krízy to môže výrazne oneskoriť pomoc. TASR správu prebrala z agentúry Reuters.



"Dochádza nám čas. To, čo nestihneme v čase mieru, nebude pripravené v prípade krízy alebo vojny," vyhlásil náčelník logistického veliteľstva JSEC Severoatlantickej aliancie generálporučík Alexander Sollfrank pre Reuters.



Veliteľstvo JSEC bolo zriadené v roku 2021 v meste Ulm na juhu Nemecka. Jeho úlohou je koordinácia rýchlych presunov jednotiek, bojovej techniky a proviantu na východné krídlo NATO.



Výrazne to však komplikuje množstvo rôznych národných predpisov, ktoré upravujú "všetko" od lehoty predbežného oznámenia prepravy munície po maximálnu povolenú dĺžku armádnych konvojov.



"Máme nadbytok predpisov, ale nedostatok času. Ukázalo sa, že ruská vojna proti Ukrajine je vojnou opotrebovávaciou a opotrebovávacia vojna je vojna logistická," vyhlásil admirál Rob Bauer, predseda Vojenskej komisie NATO.



Generál Sollfrank by podľa vlastných slov privítal "vojenský Schengen", kde by sa mohla armáda slobodne pohybovať podobne ako občania EÚ.



"Musíme byť krok pred nepriateľom. Musíme pripraviť bojisko dávno pred aktivovaním článku 5," vyhlásil Sollfrank.



Washingtonská zmluva o vzniku NATO z roku 1949 má 14 článkov a účel organizácie je najlepšie vyjadrený v článku 5. Podľa neho bude útok na aspoň jedného člena organizácie považovaný za útok na všetkých.