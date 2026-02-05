< sekcia Zahraničie
NATO vyzýva na zdržanlivosť po skončení dohody New START
Autor TASR
Brusel 5. februára (TASR) - NATO vo štvrtok vyzvalo na „zdržanlivosť a zodpovednosť“, keďže sa skončila platnosť zmluvy New START, ktorá obmedzovala strategické jadrové arzenály USA a Ruska, pričom vznikajú obavy z pretekov v jadrovom zbrojení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Zdržanlivosť a zodpovednosť v nukleárnej sfére sú kľúčové pre globálnu bezpečnosť,“ uviedol predstaviteľ NATO pod podmienkou zachovania anonymity. Podľa jeho slov Rusko a Čína zvyšujú svoje jadrové kapacity a Aliancia „bude naďalej prijímať potrebné opatrenia“, aby zaistila svoju bezpečnosť.
„Nezodpovedná rétorika Ruska a nátlakové jadrové signály ukazujú postoj strategického zastrašovania,“ uviedol zdroj AFP. „Čína medzitým pokračuje v rýchlom rozširovaní a diverzifikácii svojho jadrového arzenálu,“ doplnil.
Kremeľ vo štvrtok vyjadril poľutovanie nad koncom dohody o obmedzení počtu jadrových zbraní medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Washington naznačil, že prípadná nová dohoda by mala zahŕňať aj Čínu, ale medzinárodné snahy o jej zapojenie dosiaľ zlyhávali.
Platnosť Zmluvy o strategických útočných zbraniach New START sa skončila vo štvrtok 5. februára. Ide o poslednú dohodu o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami vlastniacimi približne 90 percent všetkých jadrových zbraní. Dokument podpísali 8. apríla 2010 v Prahe prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev.
