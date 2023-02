NATO vyzýva Rusko, aby si plnilo záväzky dohody New START

Brusel 3. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia v piatok vyzvala Rusko, aby si plnilo svoje záväzky vyplývajúce z novej dohody o obmedzení strategických jadrových zbraní START, platnej nateraz do roku 2026, informuje TASR.



Podľa vyjadrenia generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga sa spojenci zhodujú, že dohoda New START, ktorú predĺžili pred dvoma rokmi, prispieva k medzinárodnej stabilite tým, že obmedzuje ruské aj americké jadrové zbrojné kapacity.



"So znepokojením sledujeme, že Rusko si neplní svoje právne záväzky vrátane umožnenia inšpekcií," napísal na Twitteri Stoltenberg.