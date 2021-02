NATO vyzýva Taliban, aby si plnil svoje záväzky ohľadom terorizmu

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden 27. januára 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 4. februára (TASR) - Hnutie Taliban v Afganistane by si malo plniť svoje záväzky a prerušiť všetky väzby na teroristické siete a skupiny. Uviedol to vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pre zástupcov médií.Šéf Aliancie spresnil, že spojenci z NATO zvažujú stiahnutie z Afganistanu, a v tejto súvislosti vyzval Taliban, aby dodržal svoje záväzky zamerané na zníženie násilia v krajine a na obmedzenie väzieb na teroristické skupiny.O ďalšom osude misie NATO v Afganistane budú rokovať ministri obrany 30-člennej Aliancie o dva týždne (17. - 18. 2.) v rámci videokonferencie. Spoločne budú rozhodovať, či by nebojová misia v počte 10.000 vojakov mala v tejto krajine zostať, alebo ju postupne obmedzia a zrušia.Bývalý americký prezident Donald Trump vlani uzavrel dohodu s Talibanom, podľa ktorej sa USA zaviazali, že zahraničné vojenské jednotky opustia Afganistan do mája 2021, ak prestanú násilnosti a dôjde k pokroku v mierových rozhovoroch medzi hnutím Taliban a vládou v Kábule. Trump na konci svojho prezidentského obdobia znížil počet amerických vojakov v Afganistane na iba 2500, najmenej od začiatku občianskej vojny v tejto krajine v roku 2001.Administratíva nového amerického prezidenta Joa Bidena tvrdí, že túto dohodu skúma, medzitým však Pentagón obvinil povstaleckú skupinu Taliban z neplnenia sľubov, ku ktorým sa vlani zaviazala." uviedol Stoltenberg. Upozornil, že Aliancia zaznamenala útoky Talibanu nielen na vládne sily, ale aj na jednotlivcov a novinárov.Stoltenberg trvá na tom, že spojenci NATO musia o budúcnosti misie v Afganistane rozhodnúť spoločne, a vyjadril nádej, že Biden bude v tejto otázke užšie spolupracovať s ostatnými členmi Aliancie. Opätovne priznal, že NATO má obavy, že stiahnutím misie z Afganistanu bude ohrozený mierový proces a úspechy, ktoré sa za posledné roky podarilo dosiahnuť v boji proti medzinárodnému terorizmu. Na druhej strane však predĺženie tejto misie znamená vystaviť vojakov NATO zvýšenému násiliu a zámerným útokom proti jednotkám spojencov.Tlačová agentúra AFP uviedla, že Taliban obviňuje USA z porušenia vlaňajšej mierovej dohody a v pondelok povstalci upozornili, že budú pokračovať vo svojom boji a v džiháde, ak zahraničné jednotky do mája neodídu.