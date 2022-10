NATO: Z iniciatívy Nemecka vzíde spoločný systém protivzdušnej obrany

Brusel 13. októbra (TASR) - Dohoda, ktorú vo štvrtok podpísali ministri obrany 14 členských krajín Severoatlantickej aliancie a Fínska, sa má pretvoriť na spoločný európsky systém protivzdušnej obrany (European Sky Shield). Informuje o tom spravodajca TASR.



"Iniciatíva podnietená Nemeckom má za cieľ vytvoriť európsky systém protivzdušnej a protiraketovej obrany prostredníctvom spoločného získavania zariadení protivzdušnej obrany a rakiet európskymi národmi," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení NATO.



Zámer zapojiť sa do tejto iniciatívy v bruselskom sídle NATO podpísali Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo.



Holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová, ktorú cituje spravodajský server NL Times zdôraznila, že dohoda posilní a zároveň aj zlacnie spoločnú protivzdušnú obranu. Spojenci v rámci spoločných akvizícií plánujú nakúpiť rakety Patriot a Arrow 3.



Iniciatíva je potrebná "na zaplátanie dier" v európskej protivzdušnej obrane, lebo krajiny NATO "žijú v časoch veľkého ohrozenia", povedala nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. Podľa nej sa aj ďalšie krajiny NATO čoskoro pripoja k tomuto plánu, pretože je o to "veľký záujem".



Námestník generálneho tajomníka NATO Mircea Geoana pre médiá uviedol, že tento záväzok je o to dôležitejší v období, kedy sú spojenci svedkami "nemilosrdných a nevyberavých" raketových útokov Ruska na ciele na Ukrajine, ktoré zabíjajú civilistov a ničia kritickú infraštruktúru. "Vítam preto vedúce postavenie Nemecka pri spustení iniciatívy European Sky Shield. Nové prostriedky, plne interoperabilné a integrované v rámci protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO, by výrazne zvýšili našu schopnosť brániť Alianciu pred všetkými vzdušnými a raketovými hrozbami," opísal situáciu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)