NATO zatiaľ nemôže potvrdiť, že KĽDR posiela vojakov na pomoc Rusku

Brusel 18. októbra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v piatok uviedol, že Aliancia zatiaľ nemôže potvrdiť informácie juhokórejských tajných služieb, že Severná Kórea vysiela početné jednotky na podporu ruskej armády vo vojne na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Rutte však po stretnutí ministrov obrany NATO v Bruseli dodal, že stanovisko NATO sa môže zmeniť.



Pripomenul, že KĽDR a Sovietsky zväz (a nadväzne Rusko) sa stali spojencami hneď po založení Severnej Kórey krátko po druhej svetovej vojne. Od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 sa tieto štáty ešte viac zblížili, pričom Soul a Washington dlho tvrdili, že vodca KĽDR Kim Čong-un posiela Rusku zbrane na ich použitie vo vojne proti Ukrajine.



"Aj keď Severná Kórea fyzicky nie je na bojisku, stále pomáha podporovať ruskú agresívnu vojnu proti Ukrajine všetkými možnými spôsobmi," upozornil Rutte.



Doplnil, že NATO je kontakte so svojimi partnermi, najmä s Južnou Kóreou, ktorá sa tento týždeň zúčastňuje na rozhovoroch v rámci takzvanej indo-pacifickej štvorky - spolu s Austráliou, Japonskom a Novým Zélandom.



Rutte reagoval na tvrdenie juhokórejskej tajnej služby, ktorá v piatok uviedla, že Severná Kórea sa rozhodla vyslať početné jednotky na podporu ruskej armády na Ukrajine. Na ruskom Ďalekom východe je údajne už 1500 príslušníkov špeciálnych oddielov z KĽDR, ktorí tam absolvujú výcvik. Juhokórejská tajná služba k tomu zverejnila aj podrobné družicové snímky. Uviedla, že podľa odhadov by KĽDR mohla celkovo vyslať na podporu ruskej vojny okolo 12.000 vojakov.



Náčelník hlavnej správy ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) Kyrylo Budanov v piatok informoval, že na východe Ruska sa pre účasť vo vojne na Ukrajine cvičí momentálne asi 11.000 príslušníkov severokórejskej pechoty. Na Ukrajine by ich mali vysadiť 1. novembra, dodal Budanov podľa britskej stanice BBC.



Budanov tvrdí, že severokórejské jednotky budú používať ruskú techniku a muníciu. Prvý oddiel v sile 2600 vojakov údajne pôjde do Kurskej oblasti na západe Ruska, ktorej časť v auguste obsadili ukrajinské ozbrojené sily.



Južná Kórea v piatok uviedla, že vyslanie jednotiek Severnej Kórey do Ruska predstavuje vážnu hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť. Soul deklaroval, že bude na tento krok reagovať všetkými dostupnými prostriedkami.