NATO žiada Moskvu o program výroby novička

Brusel 4. septembra (TASR) – Severoatlantická aliancia žiada Rusko, aby Organizácii pre zákaz chemických zbraní poskytlo svoj program výroby nervovoparalytickej látky novičok a povolilo aj medzinárodné vyšetrovanie prípadu údajnej otravy ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Agentúra TASS s odvolaním sa na generálneho tajomníka Aliancie Jensa Stoltenberga informovala, že členské štáty NATO sú jednotné v odsúdení „hrozného" útoku na Navaľného.



Po mimoriadnom zasadnutí Severoatlantickej rady na úrovni veľvyslancov, ktoré sa konalo v piatok v Bruseli, Stoltenberg podľa rozhlasovej stanice Deutsche Welle vyhlásil, že v Navaľného prípade nejde len o útok na jednotlivca, ale aj o útok na základné demokratické práva.



„Toto je zjavné porušenie medzinárodného práva a vyžaduje si medzinárodnú reakciu," zdôraznil šéf NATO. Podľa neho sa spojenci NATO zhodujú, že Rusko čelí vážnym otázkam, na ktoré musí dať odpoveď.



Podľa Deutsche Welle Stoltenberg uviedol, že zverejnená reakcia NATO na kauzu Navaľného pramení z nelegálneho použitia chemickej zbrane zakázanej podľa medzinárodného práva i medzinárodných noriem.



Začiatkom tohto týždňa nemecká vláda oznámila, že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok, aká bola podľa britských úradov použitá v roku 2018 proti ruskému dvojitému agentovi Sergejovi Skripaľovi. Táto kauza mala za následok okrem iného vyhostenie siedmich ruských diplomatov z misie NATO, pripomenula agentúra AFP.



Aj keď Stoltenberg tentoraz nevylúčil podobnú odvetu, zdôraznil, že otrava Navaľného, ktorá sa odohrala na území Ruska, sa značne líši od útoku na Skripaľovcov v tom, že k nej došlo na území členského štátu NATO.



„Sme pevne presvedčení, že ide o očividné porušenie medzinárodného práva, vyžaduje si to medzinárodnú reakciu, ale teraz nebudem špekulovať, aký druh medzinárodnej reakcie bude," uviedol Stoltenberg.



EÚ a ďalšie medzinárodné inštitúcie aj štáty vyzývajú Rusko, aby plne spolupracovalo s Organizáciou pre zákaz chemických zbraní s cieľom zabezpečiť nestranné medzinárodné vyšetrovanie. Táto ich požiadavka je podľa AFP prejavom nedôvery v to, že Rusko bude Navaľného kauzu náležite vyšetrovať.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vo svojom vyhlásení zo štvrtka uviedol, že používanie chemických zbraní je za každých okolností úplne neprijateľné, predstavuje vážne porušenie medzinárodného práva a medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv.



„Európska únia požaduje spoločnú medzinárodnú reakciu a vyhradzuje si právo prijať príslušné opatrenia, a to aj prostredníctvom reštriktívnych opatrení," vyhlásil.



Kremeľ už deklaroval, že ruský štát nemožno viniť v súvislosti s Navaľného kauzou, a toxikológ Alexandr Sabajev z ruského mesta Omsk v piatok uviedol, že zdravie Navaľného sa mohlo zhoršiť v dôsledku nesprávneho stravovania alebo stresu.