< sekcia Zahraničie
NATO získa Medzinárodnú cenu Vestfálskeho mieru 2026
Ocenenie má na slávnostnom podujatí v Münsteri prevziať generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Münster 6. novembra (TASR) - Medzinárodnú cenu Vestfálskeho mieru v roku 2026 získa Severoatlantická aliancia (NATO). Oznámili to v stredu organizátori ocenenia v západonemeckom meste Münster, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Ocenenie má na slávnostnom podujatí v Münsteri prevziať generálny tajomník NATO Mark Rutte. Cenu udeľuje Hospodárska spoločnosť pre Vestfálsko a Lippe. Jej predseda Reinhard Zinkann zdôraznil, že v čase globálnej neistoty NATO vytvára dôveryhodnosť, podporuje partnerstvo a umožňuje mier prostredníctvom stability. „Pod vedením Marka Rutteho sa ukazuje, že vojenská sila a udržiavanie mieru nie sú protichodné, ale vzájomne závislé,“ vyhlásil Zinkann.
Podľa poroty Rutte od svojho nástupu do funkcie v roku 2024 výrazne prispel k tomu, aby Aliancia konala jednotne a s dôrazom na zachovanie mieru. Vyzdvihla tiež dlhodobé mierové misie NATO, napríklad v Kosove, ako aj podporu Ukrajiny.
Premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Hendrik Wüst uviedol, že udelenie ceny podčiarkuje význam obranného spojenectva. „NATO vykonáva nenahraditeľnú prácu pre globálnu bezpečnosť a je zárukou našej osobnej slobody,“ vyhlásil.
Cena bola zriadená pri príležitosti 350. výročia uzavretia vestfálskych mierových zmlúv v Münsteri z 24. októbra 1648, ktorými sa skončili desaťročia vojen v Európe.
Medzinárodná cena bola po prvý raz udelená v roku 1998 bývalému prezidentovi Českej republiky Václavovi Havlovi. Medzi doterajších laureátov patria aj bývalí nemeckí kancelári Helmut Kohl a Helmut Schmidt, posádka Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), jordánsky kráľ Abdalláh II. či francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Ocenenie má na slávnostnom podujatí v Münsteri prevziať generálny tajomník NATO Mark Rutte. Cenu udeľuje Hospodárska spoločnosť pre Vestfálsko a Lippe. Jej predseda Reinhard Zinkann zdôraznil, že v čase globálnej neistoty NATO vytvára dôveryhodnosť, podporuje partnerstvo a umožňuje mier prostredníctvom stability. „Pod vedením Marka Rutteho sa ukazuje, že vojenská sila a udržiavanie mieru nie sú protichodné, ale vzájomne závislé,“ vyhlásil Zinkann.
Podľa poroty Rutte od svojho nástupu do funkcie v roku 2024 výrazne prispel k tomu, aby Aliancia konala jednotne a s dôrazom na zachovanie mieru. Vyzdvihla tiež dlhodobé mierové misie NATO, napríklad v Kosove, ako aj podporu Ukrajiny.
Premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Hendrik Wüst uviedol, že udelenie ceny podčiarkuje význam obranného spojenectva. „NATO vykonáva nenahraditeľnú prácu pre globálnu bezpečnosť a je zárukou našej osobnej slobody,“ vyhlásil.
Cena bola zriadená pri príležitosti 350. výročia uzavretia vestfálskych mierových zmlúv v Münsteri z 24. októbra 1648, ktorými sa skončili desaťročia vojen v Európe.
Medzinárodná cena bola po prvý raz udelená v roku 1998 bývalému prezidentovi Českej republiky Václavovi Havlovi. Medzi doterajších laureátov patria aj bývalí nemeckí kancelári Helmut Kohl a Helmut Schmidt, posádka Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), jordánsky kráľ Abdalláh II. či francúzsky prezident Emmanuel Macron.