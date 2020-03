NATO zníži počet vojakov v Afganistane, ak Taliban dodrží dohodu s USA

Brusel 4. marca (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval v stredu hnutie Taliban, aby dodržiavalo svoje záväzky dohodnuté so Spojenými štátmi. Podľa jeho slov je to základný predpoklad na začatie sťahovania jednotiek Severoatlantickej aliancie z Afganistanu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Šéf Aliancie pripomenul, že mierová dohoda medzi USA a Talibanom je príležitosťou na začatie rokovaní medzi znepriatelenými stranami v Afganistane a na dosiahnutie udržateľného mieru.



"Aby mohol Taliban využiť túto príležitosť, musí si splniť svoje záväzky. Musíme vidieť zníženie prípadov násilia a snahu vyhnúť sa oslabovaniu dohody," zdôraznil Stoltenberg počas tlačovej konferencie s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom v Záhrebe. Stoltenberg odcestoval do Záhrebu na dvojdňové neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí EÚ.



"Našu prítomnosť znížime iba vtedy, ak Taliban pristúpi k dohode, ktorú podpísal," odkázal Stoltenberg a spresnil, že NATO v takomto prípade nebude váhať a zníži svoje jednotky v počte okolo 16.000 príslušníkov, ktoré v Afganistane fungujú v rámci operácie Rozhodná podpora.



spravodajca TASR Jaromír Novak