NATO zorganizovalo cvičenie na opustenej stanici londýnskeho metra
Autor TASR
Londýn 22. mája (TASR) – Opustené nástupište stanice metra Charing Cross v Londýne sa tento týždeň premenilo na dočasné vojenské veliteľstvo v rámci cvičenia NATO, na ktorom sa zúčastnili stovky vojakov zo Spojených štátov, Británie, Francúzska a Talianska. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters, píše TASR.
Britské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že na vojenskom cvičení testovali technológie a metódy určené na použitie v reálnych podmienkach, ak by bolo NATO povolané brániť svojich európskych členov.
Konalo sa v čase zvýšeného napätia s Ruskom v súvislosti s vojnou na Ukrajine a v dňoch, keď Moskva uskutočňovala rozsiahle manévre zahŕňajúce aj jadrové sily.
Fotografie zverejnené britským ministerstvom zachytávajú uniformovaných vojakov pri brífingoch pred dočasnými obrazovkami s vojenskými mapami na dnes už nepoužívanom nástupišti trasy metra Jubilee Line, ktoré cestujúci využili naposledy pred viac ako 25 rokmi.
Cvičenia simulovali konflikt v Estónsku, pri ktorom došlo k uplatneniu článku 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane, čo si vyžiadalo reakciu vojenských jednotiek NATO na hrozbu na jeho východnom krídle.
Pod vedením zboru rýchlej reakcie NATO so sídlom v Spojenom kráľovstve testovali, ako by velitelia mohli plánovať a riadiť operácie s účasťou 100.000 vojakov na zemi, mori a vo vzduchu.
