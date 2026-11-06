< sekcia Zahraničie
NATO:Spojenci Kyjeva sa snažia o spravodlivý a udržateľný koniec vojny
Trump vo štvrtok oznámil, že sa v Bielom dome stretol s osobitným vyslancom Kremľa Kirillom Dmitrijevom.
Autor TASR
Brusel 6. novembra (TASR) - Spojenci Ukrajiny sa usilujú o „spravodlivé a udržateľné“ ukončenie vojny pred rokovaniami sprostredkovanými USA, ktoré sa budú konať budúci týždeň v Abú Zabí, uviedla v piatok hovorkyňa NATO. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Štvrtkové rokovania v Bruseli, na ktorých sa zúčastnili predstavitelia NATO, USA, Ukrajiny a Európy, „nadväzovali na produktívne diskusie v Miami a Osle a ich cieľom bolo posunúť vpred spravodlivé a udržateľné ukončenie vojny na Ukrajine“, uviedla hovorkyňa aliancie.
Trump vo štvrtok oznámil, že sa v Bielom dome stretol s osobitným vyslancom Kremľa Kirillom Dmitrijevom. Po schôdzke vyhlásil, že sa pripravuje veľká dohoda, ktorá by sa netýkala len vojny na Ukrajine, ale mohla by zahŕňať celú Európu.
Americký vyslanec a Trumpov zať Jared Kushner v nadväznosti na Trumpove slová a štvrtkové rokovania v Bruseli oznámil na sieti X, že prezident USA vo štvrtok diskutoval s viacerými európskymi lídrami o potrebe nastolenia širšieho bezpečnostného usporiadania Európy, ktoré by mohlo prispieť k vytvoreniu podmienok pre trvalý mier.
Kushner, ktorý sa na rokovaniach v Bruseli zúčastnil prostredníctvom videokonferencie, povedal, že „cieľom Washingtonu je vypracovať praktické opatrenia, ktoré zohľadnia bezpečnostné obavy všetkých strán“.
„Zaoberáme sa piatimi hlavnými cieľmi: trvalými bezpečnostnými konzultáciami, spoľahlivou krízovou komunikáciou, väčšou vojenskou transparentnosťou, recipročnými opatreniami na zníženie rizika eskalácie a udržateľným rámcom pre dlhodobú bezpečnosť a stabilitu Európy,“ objasnil americký vyslanec.
Štvrtkové rokovania v Bruseli, na ktorých sa zúčastnili predstavitelia NATO, USA, Ukrajiny a Európy, „nadväzovali na produktívne diskusie v Miami a Osle a ich cieľom bolo posunúť vpred spravodlivé a udržateľné ukončenie vojny na Ukrajine“, uviedla hovorkyňa aliancie.
Trump vo štvrtok oznámil, že sa v Bielom dome stretol s osobitným vyslancom Kremľa Kirillom Dmitrijevom. Po schôdzke vyhlásil, že sa pripravuje veľká dohoda, ktorá by sa netýkala len vojny na Ukrajine, ale mohla by zahŕňať celú Európu.
Americký vyslanec a Trumpov zať Jared Kushner v nadväznosti na Trumpove slová a štvrtkové rokovania v Bruseli oznámil na sieti X, že prezident USA vo štvrtok diskutoval s viacerými európskymi lídrami o potrebe nastolenia širšieho bezpečnostného usporiadania Európy, ktoré by mohlo prispieť k vytvoreniu podmienok pre trvalý mier.
Kushner, ktorý sa na rokovaniach v Bruseli zúčastnil prostredníctvom videokonferencie, povedal, že „cieľom Washingtonu je vypracovať praktické opatrenia, ktoré zohľadnia bezpečnostné obavy všetkých strán“.
„Zaoberáme sa piatimi hlavnými cieľmi: trvalými bezpečnostnými konzultáciami, spoľahlivou krízovou komunikáciou, väčšou vojenskou transparentnosťou, recipročnými opatreniami na zníženie rizika eskalácie a udržateľným rámcom pre dlhodobú bezpečnosť a stabilitu Európy,“ objasnil americký vyslanec.