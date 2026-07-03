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Nauséda: Chceme byť súčasťou západného systému jadrového odstrašenia
V súčasnosti sú uskladnené iba v Británii, Nemecku, Taliansku, Turecku, Belgicku a Holandsku.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 3. júla (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda v piatok na tlačovej konferencii pri návšteve Berlína opätovne deklaroval, že Vilnius chce z ústavy vypustiť ustanovenie zakazujúce umiestňovanie jadrových zbraní v krajine. Litva podľa neho chce byť súčasťou západného systému jadrového odstrašenia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Radi by sme boli neoddeliteľnou súčasťou tohto systému jadrového odstrašenia,“ uviedol Nauséda. „Pred niekoľkými dňami som inicioval ústavnú zmenu s cieľom zrušiť existujúce obmedzenie týkajúce sa možného rozmiestnenia jadrových zbraní v Litve,“ vysvetlil.
Litovská vláda ako jeden z najhlasnejších podporovateľov Ukrajiny už v minulosti naznačila, že má záujem o umiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území v snahe odstrašiť od útoku susedné Rusko.
V piatok návrh na prerokovanie novely ústavy predložila skupina 50 litovských poslancov a na jej schválenie je potrebná dvojtretinová väčšina zo 141 poslancov. Podľa Nausédu „prakticky všetci“ parlamentní lídri návrhu vyjadrili podporu.
Britský denník Financial Times nedávno informoval, že Spojené štáty diskutujú o nasadení jadrových zbraní na východné krídlo NATO. V súčasnosti sú uskladnené iba v Británii, Nemecku, Taliansku, Turecku, Belgicku a Holandsku.
Nemecký kancelár Friedrich Merz na spoločnej tlačovej konferencii s lídrami pobaltských štátov vyhlásil, že rozhodnutie Litvy v tejto veci rešpektuje. „V prvom rade ide o politické rozhodnutie Litvy. Poukazuje to však aj na to, ako vážne sa v tejto krajine berie hrozba Ruska a ako je Litva pripravená brániť sa aj takýmto spôsobom,“ povedal Merz. „V tomto ohľade sa musím nielen zdržať kritiky, ale aj s úctou vziať na vedomie skutočnosť, že Litva je aj v tomto smere pripravená brániť seba, a tým aj územie NATO,“ skonštatoval kancelár.
„Radi by sme boli neoddeliteľnou súčasťou tohto systému jadrového odstrašenia,“ uviedol Nauséda. „Pred niekoľkými dňami som inicioval ústavnú zmenu s cieľom zrušiť existujúce obmedzenie týkajúce sa možného rozmiestnenia jadrových zbraní v Litve,“ vysvetlil.
Litovská vláda ako jeden z najhlasnejších podporovateľov Ukrajiny už v minulosti naznačila, že má záujem o umiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území v snahe odstrašiť od útoku susedné Rusko.
V piatok návrh na prerokovanie novely ústavy predložila skupina 50 litovských poslancov a na jej schválenie je potrebná dvojtretinová väčšina zo 141 poslancov. Podľa Nausédu „prakticky všetci“ parlamentní lídri návrhu vyjadrili podporu.
Britský denník Financial Times nedávno informoval, že Spojené štáty diskutujú o nasadení jadrových zbraní na východné krídlo NATO. V súčasnosti sú uskladnené iba v Británii, Nemecku, Taliansku, Turecku, Belgicku a Holandsku.
Nemecký kancelár Friedrich Merz na spoločnej tlačovej konferencii s lídrami pobaltských štátov vyhlásil, že rozhodnutie Litvy v tejto veci rešpektuje. „V prvom rade ide o politické rozhodnutie Litvy. Poukazuje to však aj na to, ako vážne sa v tejto krajine berie hrozba Ruska a ako je Litva pripravená brániť sa aj takýmto spôsobom,“ povedal Merz. „V tomto ohľade sa musím nielen zdržať kritiky, ale aj s úctou vziať na vedomie skutočnosť, že Litva je aj v tomto smere pripravená brániť seba, a tým aj územie NATO,“ skonštatoval kancelár.