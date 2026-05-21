Nauséda: Poplach pre hrozbu dronu bol pre Litvu dôležitou lekciou
Nauséda vyzval občanov, aby brali varovania úradov vážne a konali zodpovedne.
Autor TASR
Vilnius 21. mája (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda označil stredajšie vyhlásenie pohotovosti vo Vilniuse pre údajnú hrozbu dronu za „dôležitú lekciu“ pre občanov a inštitúcie pri riešení bezpečnostných rizík. „Musíme si to dobre zapamätať,“ povedal v stredu večer v rozhovore pre litovskú televíziu, informovala vo štvrtok agentúra DPA, píše TASR.
Nauséda vyzval občanov, aby brali varovania úradov vážne a konali zodpovedne. Zároveň uviedol, že nie je dôvod na prehnané reakcie ani paniku.
Litovské ozbrojené sily v stredu ráno informovali verejnosť o možnej hrozbe, ktorú predstavuje dron na východe krajiny pri hraniciach s Bieloruskom. Úrady následne vyzvali obyvateľov Vilniusu a ďalších štyroch hraničných okresov, aby sa preventívne ukryli do bezpečia. Nausédu a ďalších vládnych činiteľov z bezpečnostných dôvodov presunuli do krytov. Vzdušný priestor nad letiskom vo Vilniuse bol dočasne uzavretý a vlaková doprava bola pozastavená. Stav pohotovosti po približne 15 minútach odvolali.
Prezident uviedol, že varovný systém krajiny v stredu fungoval podľa plánu. Upozornil však, že v reakciách rôznych inštitúcií na krízovú situáciu sa objavili nedostatky a niektoré kryty civilnej ochrany boli neprístupné. Preto vyzval v tejto veci na nápravu s tým, že pravdepodobnosť ďalších incidentov s dronmi je vysoká.
Litva hraničí s Ruskom aj Bieloruskom a od začiatku ruskej invázie zaznamenala niekoľko incidentov súvisiacich s dronmi. Podľa Nausédu išlo o dôsledok vojny na Ukrajine a odklonenia bezpilotných strojov prostriedkami elektronického boja. V tejto súvislosti zdôraznil, že krajina nikomu nedovolila využívať svoj vzdušný priestor na útoky dronmi. Moskva totiž opakovane obviňuje Litvu, ako aj Estónsko a Lotyšsko, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla podnikať útoky proti Rusku.
