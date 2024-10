Nauseda: Teraz je najhoršia chvíľa začať rokovať s Ruskom

Brusel 17. októbra (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauseda vo štvrtok vyhlásil, že teraz je najhoršia chvíľa začať rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, pretože Moskva cíti svoju prevahu, píše TASR podľa agentúry Reuters.



"Práve teraz si (ruský prezident Vladimir Putin) myslí, že má prevahu a tlačí Ukrajinu do kúta. Toto je najhoršia chvíľa na začatie rokovaní, pretože má pocit, že Rusko je tou silnejšou stranou," povedal Nauseda novinárom.



Ukrajina na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským by mala byť schopná začať rokovania s Ruskom z pozície sily, vyhlásil vo štvrtok generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte, ktorý po prvý raz od nástupu do funkcie predsedá zasadnutiu ministrov obrany aliancie v Bruseli.



Litva je oddaným spojencom Ukrajiny od začiatku ruskej invázie v roku 2022. Obáva sa, že by sa mohla stať budúcim terčom Moskvy.