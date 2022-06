Nauséda varuje pred spochybňovaním sankcií uvalených na Rusko

Vilnius 9. júna (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda upozornil, že vyjednávanie o zrušení západných sankcií voči Rusku bude tlačiť Kremeľ k novým formám agresie.



Nauséda takto reagoval na vyhlásenia Turecka zo stredy, že Rusko "oprávnene" požaduje zrušenie sankcií výmenou za pomoc pri preprave zásob obilia z Ukrajiny, informoval litovský spravodajský web Delfi.lt.



"Ak začneme pochybovať o vhodnosti sankcií alebo s nimi obchodovať, vytvorí to pre Rusko ďalšie stimuly na použitie nových foriem agresie," upozornil prezident na stredajšej tlačovej konferencii vo Vilniuse.



Dodal: "Môžeme sa dostať až do situácie, keď zo sankcií zostane len málo a Rusko bude mať všetky možnosti na rozšírenie svojej agresie na Ukrajine."



Podľa Nausédu agresia Ruska voči Ukrajine zblížila západných spojencov. V budúcnosti by však organizácia NATO mala posilniť svoju obranu. Dodal, že nadchádzajúci summit NATO v Madride bude pre Alianciu vynikajúcou príležitosťou, aby preukázala odhodlanie, silu a jednotu tvárou v tvár ruskej agresii. "Môžeme to urobiť posilnením našej obrany a najmä posilnením východného krídla NATO," zdôraznil Nauséda.



Nauséda na tlačovej konferencii s gréckou prezidentkou Katerinou Sakellaropulosovou prízvukoval, že Európa je povinná zvýšiť tlak na Rusko, pričom informoval, že v dohľadnom čase sa bude posudzovať v poradí už siedmy balík sankcií Európskej únie voči Rusku.



Prezident tiež naliehal, že je dôležité pokračovať v pomoci Ukrajine a čo najskôr jej udeliť štatút kandidáta na členstvo v EÚ.