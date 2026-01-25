< sekcia Zahraničie
Nauséda vyzval na zriadenie vojenského výcvikového priestoru s Poľskom
Litva v decembri oznámila plán vybudovať v tejto oblasti vojenský tábor s približne 3500 až 4000 vojakmi.
Autor TASR
Riga/Varšava 25. januára (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda v sobotu vyzval na zriadenie spoločného vojenského výcvikového priestoru s Poľskom. Navrhol pritom rozšírenie už existujúceho projektu na juhu Litvy aj za hranice krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
„V súvislosti s NATO by to bolo jedinečné riešenie – spoločná tréningová a cvičná oblasť venovaná ochrane východného krídla Aliancie,“ uviedol Nauséda podľa litovskej prezidentskej kancelárie.
Podobnú myšlienku začiatkom mesiaca podporil aj poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Podľa jeho slov má Varšava záujem nielen o tento projekt, ale aj o rozšírenie spoločných vojenských cvičení.
Pôvodný litovský plán počítal so zriadením vojenského výcvikového priestoru v meste Kapčiamiestis pri poľských hraniciach. Lokalita sa nachádza v strategicky významnom Suvalskom koridore, úzkom pásme medzi ruskou Kaliningradskou oblasťou a Bieloruskom, ktorý je považovaný za najzraniteľnejší bod NATO. V prípade jeho ohrozenia by sa pobaltské štáty ocitli bez jediného pozemného spojenia so zvyškom krajín Aliancie.
Litva v decembri oznámila plán vybudovať v tejto oblasti vojenský tábor s približne 3500 až 4000 vojakmi. Projekt však vyvolal odpor miestnych obyvateľov na oboch stranách hranice. V sobotu sa stovky ľudí zúčastnili protestu, pričom upozorňovali na hluk, možné zníženie turistického ruchu a negatívny vplyv na životné prostredie.
„V súvislosti s NATO by to bolo jedinečné riešenie – spoločná tréningová a cvičná oblasť venovaná ochrane východného krídla Aliancie,“ uviedol Nauséda podľa litovskej prezidentskej kancelárie.
Podobnú myšlienku začiatkom mesiaca podporil aj poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Podľa jeho slov má Varšava záujem nielen o tento projekt, ale aj o rozšírenie spoločných vojenských cvičení.
Pôvodný litovský plán počítal so zriadením vojenského výcvikového priestoru v meste Kapčiamiestis pri poľských hraniciach. Lokalita sa nachádza v strategicky významnom Suvalskom koridore, úzkom pásme medzi ruskou Kaliningradskou oblasťou a Bieloruskom, ktorý je považovaný za najzraniteľnejší bod NATO. V prípade jeho ohrozenia by sa pobaltské štáty ocitli bez jediného pozemného spojenia so zvyškom krajín Aliancie.
Litva v decembri oznámila plán vybudovať v tejto oblasti vojenský tábor s približne 3500 až 4000 vojakmi. Projekt však vyvolal odpor miestnych obyvateľov na oboch stranách hranice. V sobotu sa stovky ľudí zúčastnili protestu, pričom upozorňovali na hluk, možné zníženie turistického ruchu a negatívny vplyv na životné prostredie.