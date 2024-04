Navaľná: Putin je nevypočítateľný, môže použiť jadrové zbrane

Gmünd 21. apríla (TASR) - Vdova po zosnulom ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom varovala pred nevypočítateľnosťou ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa nej možnosť, že v nejakom bode použije jadrové zbrane, sa nedá vylúčiť. TASR prevzala informácie z nedeľnej správy nemeckej tlačovej agentúry DPA.



"Nevieme, čo od neho môžeme čakať," uviedla pre DPA. "Možno to urobí," dodala.



Prirovnala túto otázku k invázii Ruska na Ukrajinu - uviedla, že od Putina vtedy nečakala, že zaútočí vzhľadom na silné vzťahy medzi oboma krajinami. "Ale rozhodol sa to urobiť. Desí ľudí, drží ich v strachu. Nikto nevie, čo Putin najbližšie urobí," doplnila.



Putin spustil plnoformátovú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 a od roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom okupuje Krymský polostrov.



Navaľná povedala, že si nie je istá, či má Putin naozaj "pevnú stratégiu".



Navaľní boli dlhé roky najpoprednejšími opozičnými aktivistami v Rusku.



Dlhoročný a vytrvalý odporca Putina Navaľnyj zomrel 16. februára v ruskom väzenskom tábore za polárnym kruhom na Sibíri. Nebolo nezávisle zistené, že 47-ročný Navaľnyj zomrel prirodzene, ako sa to píše v jeho úmrtnom liste. Jeho podporovatelia si myslia, že bol zavraždený.



Navaľná sa vyjadrila aj k nedávnemu zatknutiu niekoľkých podozrivých ruských špiónov v Európe. Povedala, že je to ďalší znak, že Putin už dlho vedie vojnu v srdci Európy a používa na to všetky potrebné prostriedky.



"Putin nielen začal, on to robí už dlho. Začína vojny, zabíja (v Európe) svojich odporcov," uviedla s tým, že prítomnosť špiónov pre ňu nie je prekvapením. Dodala: "Vždy som predpokladala, že v Európe je veľa špiónov: ruských špiónov, to je jasné."