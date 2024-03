Navaľná: Putin nie je Rusko tak, ako Orbán nie je Maďarsko

Budapešť 15. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nie je totožný s Ruskom tak, ako ani maďarský premiér Viktor Orbán nie je totožný s Maďarskom, odkázala v piatok maďarskej opozícii pri príležitosti maďarského štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848 - 1849 Julia Navaľná, vdova po ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Videozáznam s odkazom Navaľnej zverejnili na spoločnom zhromaždení na budapeštianskej Ceste slobodnej tlače (Szabad sajtó útja), ktoré zorganizoval opozičný starosta Budapešti Gergely Karácsony so študentskými organizáciami.



Vdova na zázname povedala, že Putin zabil jej manžela, ktorý bojoval za demokraciu, za legálne Rusko bez korupcie. Orbán je podľa jej posolstva jedným z politických bojovníkov Putina a že ruský prezident má v Európe stále svojich priaznivcov.



"Moskva sa odvážila začať svoju vojnu proti Ukrajine, pretože vedela, že dostane pomoc z Európy," dodala Navaľná, ktorá podotkla, že Rusi boli postupne zbavení práva na spravodlivé voľby a na nezávislé médiá. Dodala, že je bolestné vidieť, že podobné veci sa dejú vo viacerých európskych krajinách vrátane Maďarska a Maďarom odkázala, aby boli smelí.



Myšlienky slobody vždy prichádzali zo Západu, povedal v prejave Karácsony, podľa ktorého "tí, ktorí volia Putina namiesto Navaľného, nebojujú za slobodu". Starosta kritizoval Orbánovu vládu, o ktorej povedal, že sa tlačí do oblastí, kde nemá čo hľadať a opúšťa oblasti, kde by bol štát veľmi potrebný.