Navaľná tvrdí, že sa raz vráti do Ruska kandidovať za prezidentku

Moskva 21. októbra (TASR) - Ruská opozičná aktivistka Julija Navaľná vyhlásila, že sa jedného dňa vráti do Ruska a bude kandidovať za prezidentku, a to keď už terajší prezident Vladimir Putin nebude pri moci, uviedla v pondelok stanica BBC. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Vladimir Putin je mojím politickým protivníkom. A urobím všetko pre to, aby jeho režim padol čo najskôr," povedala Navaľná, vdova po ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom, ktorý vo februári zomrel v ruskom väzení.



V rozhovore pre BBC Navaľná oznámila, že keď príde správny čas, bude kandidovať v prezidentských voľbách v Rusku. Povedala však, že sa do Ruska nevráti, kým bude pri moci súčasný šéf Kremľa. Súd v Moskve v júli vydal príkaz na jej zatknutie a ruské úrady ju zaradili na zoznam teroristov a extrémistov.



Navaľnyj bol najvýraznejším odporcom ruského prezidenta Vladimira Putina. Zomrel v 16. februára vo väzenskom tábore v obci Charp v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu na Sibíri, kde s odpykával viac ako 30-ročný trest. Dovtedy strávil vo väzení viac ako tri roky, z toho veľkú časť na samotke.



Kremeľ považuje Navaľného politických spojencov za nebezpečných extrémistov, ktorí chcú v mene Západu destabilizovať krajinu. Ruský prezident má podľa Kremľa medzi Rusmi obrovskú podporu a odvoláva sa na prieskumy verejnej mienky, na základe ktorých je jeho podpora vyššia ako 80 percent.



Navaľnyj označil Rusko vedené Putinom ako krehký štát vedený zlodejmi, pätolizačmi a špiónmi, ktorí sa zaujímajú iba o peniaze. Tvrdil tiež, že Rusko môže zažiť politické otrasy vrátane revolúcie.



Podľa Navaľnej Putin nariadil vraždu jej manžela, čo Kremeľ opakovane poprel. Tlačová agentúra AP a denník The Wall Street Journal uviedli, že podľa amerických spravodajských služieb Putin vraždu Navaľného nenariadil.



Navaľná v auguste odmietla tvrdenia vyšetrovateľov, podľa ktorých Navaľnyj zomrel v dôsledku kombinácie chorôb. V rozhovore pre BBC povedala, že protikorupčná organizácia, ktorú teraz vedie namiesto svojho manžela, má k tomu dôkazy, ktoré zverejní, keď bude mať "celý obraz".