Navaľná ocenila účasť Rusov na volebnom proteste proti Putinovi

Berlín 19. marca (TASR) - Julija Navaľná, vdova po zosnulom ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom, vo videoposolstve ocenila účasť tisícov ľudí po celom Rusku a v zahraničí na nedeľnom poludňajšom proteste proti vláde Vladimira Putina. Konal sa v posledný deň ruských prezidentských volieb. TASR prevzala informácie z portálu britského denníka The Guardian.



Navaľného spolupracovníci vyzvali Rusov, aby v nedeľu, v posledný deň volieb, prišli masovo hlasovať napoludnie, čím mali symbolicky vyjadriť svoj protest proti Putinovi, ktorý vo voľbách nemal skutočného súpera.



Mnohí Rusi túto výzvu zrejme skutočne uposlúchli a pred volebnými miestnosťami v Moskve, ale aj v ďalších mestách v Rusku i v zahraničí, sa v nedeľu napoludnie náhle vytvorili rady čakajúcich voličov.



"Dokázali sme sami sebe a ostatným, že Putin nie je náš prezident. Nevolíme ho a nebudeme ticho," povedala Navaľná vo videu zverejnenom na kanáli svojho zosnulého manžela na YouTube.



"Zaistíme, aby nikto na svete neuznal Putina ako legitímneho prezidenta. Aby si s ním nikto nesadol za rokovací stôl," uviedla.



Julija Navaľná (47) sa po smrti manžela vo väzení za polárnym kruhom zaprisahala, že bude pokračovať v jeho politickej opozičnej práci, a do nedeľnej protestnej akcie sa zapojila na ruskom veľvyslanectve v Berlíne, kde momentálne žije.



Krátko pred svojou smrťou v trestaneckej kolónii 16. februára Navaľnyj odobril nápad, aby Rusi išli na poludnie 17. marca do hlasovacích miestností voliť proti Putinovi - mali buď znehodnotiť svoj hlasovací lístok či napísať naň odkaz vyjadrujúci solidaritu s opozíciou.