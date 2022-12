Navaľná vyzýva lídrov, aby podporili výzvu na prepustenie jej otca

Londýn 7. decembra (TASR) - Daria Navaľná, dcéra väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, uverejnila stĺpček v časopise Time. Opisuje v ňom podmienky zadržiavania svojho otca v trestaneckom tábore a na samotke a prosí svetových lídrov, aby podporili jej výzvu ruskej vláde na otcovo prepustenie.



Navaľná sa predstavuje ako 21-ročná študentka Stanfordovej univerzity a v stĺpčeku píše, že jej otec sa stal úhlavným nepriateľom prezidenta Vladimira Putina, pretože bojoval proti "skorumpovanému a krvilačnému režimu Kremľa" a teraz aj proti vojne na Ukrajine.



Pripomenula, že v auguste roku 2020 jej otec prežil otravu chemickou zbraňou novičok, ktorú spáchali príslušníci ruskej tajnej služby FSB, a po svojom zotavení pokus o atentát úspešne objasnil. Napriek nebezpečenstvu, ktorému čelil, sa jej otec v januári roku 2021 vrátil do Ruska. Hneď po prílete ho na letisku zatkli, odsúdili a začal si odpykávať stanovený trest.



Navaľná v stĺpčeku píše, že väzenie nie je miestom, kde by človek chcel skončiť. Podmienky v ruskom väzenskom systéme sú oveľa horšie ako v USA alebo v Európe a ochromí aj tých, ktorí sú úplne zdraví.



Vysvetlila, že jej otec po uväznení začal pociťovať bolesti chrbta a postupne strácal kontrolu nad nohami, ale až po 24-dňovej hladovke sa dostal k lekárskej pomoci. Hladovka ho nezlomila, ale podmienky, ktorým je teraz vystavený v samoväzbe, "sú jednoznačne zamerané na to, aby ho psychicky zlomili a fyzicky zničili".



Pripomenula, že podľa oficiálneho zdôvodnenia otca na samotku poslali za to, že nemal zapnutý gombík na kombinéze. To sa ani nedá, keďže odev je o niekoľko čísel menší ako treba, alebo že odmietol natierať plot či údajne zle pozametal väzenský dvor.



Daria Navaľná tvrdí, že skutočným dôvodom neustálych trestov je a vždy bolo, že jej otec odsudzuje vojnu na Ukrajine a jeho odpor voči Putinovmu režimu.



"Ruský režim bol vždy založený na korupcii a teraz je založený na vojne - pre Putina sú to dva predpoklady na udržanie sa pri moci. Preto je pripravený zničiť každého, kto sa ich odváži odhaliť. A k môjmu otcovi sa správa s osobnou nenávisťou - ako k svojmu dlhoročnému najnezmieriteľnejšiemu protivníkovi," píše Navaľná.



Putin podľa Navaľnej musí byť porazený, lebo "je hrozbou nielen pre Rusko a Ukrajinu, ale aj pre celý svet". K podstate autoritárskej moci patrí "neustále zvyšovanie stávok, nárast agresivity a hľadanie nových nepriateľov". "Aby sme v tomto boji neprehrali, musíme sa zjednotiť," dodala. Svojho otca označila za jedného z vodcov tohto boja.